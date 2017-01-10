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У дочки Lux Express приостановлена лицензия: изменена логистика рейсов СПб-Таллинн-СПб, продажа билетов временно прекращена

Lux Express Grupp Фото:PM/Scanpix
Cегодня 09:43 Обновлено 12:29
Рубрика: Эстония

Ространснадзор приостановил действие лицензии на международные пассажирские перевозки российской дочерней компании Lux Express Grupp - ЗАО "Евролайнс" - из-за технических недочетов. Рейсы, обслуживаемые российской фирмой, со 2 января не могут пересекать российскую границу, что вызвало проблемы с доставкой пассажиров на финском и эстонском направлениях, в частности по маршруту СПб-Таллинн-СПб. Продажа билетов на автобусы этого маршрута приостановлена до 9 января.

В ночь на 3 января автобус, следовавший из Петербурга в Таллинн не смог пересечь границу в Ивангороде. Пассажиры вынуждены были пешком переходить границу, где их встречал другой автобус, который отвез 60 человек в Таллинн.

Lux Express Grupp сообщила, что с 3 января произойдут логистические изменения на пяти рейсах из Таллинна в Петербург и пяти - из Петербурга в Таллинн. Это означает, что на рейсах, обслуживаемых автобусами "Евролайнс" пассажиров будут довозить только до границы, дальше пассажиры пешком пересекают границу, чтобы сесть на замещающий автобус.

По информации, опубликованной на сайте fontantka.ru, проблема у компании "Евролайнс" возникла из-за технических недочетов, например, трещины на лобовом стекле, порядок посадки и высадки пассажиров, режим медосмотра водителей, недостатки в оформлении путевых листов и инстурктаже водителей, которые обнаружил Ространснадзор 26 декабря, подписав соответствующий акт.

На устранение недочетов Ространснадзор дал фирме три месяца. Однако лицензию приостановили со 2 января. СМИ предположили, что это произошло из-за острой конкуренции на петербургском рынке международных автобусных перевозок.

По словам генерального директора ЗАО "Евролайнс" Райта Реммеля, у предприятия не было оснований ожидать задержания автобусов на границе. "Мы начали устранение недостатков, но получили решение о временной приостановке разрешения на осуществление коммерческих международных перевозок пассажиров 2 января в 17 часов по местному времени. Мы очень сожалеем о случившемся, недостатки будут устранены в ближайшее время," - сказал Реммель порталу rus.err.ee.

Он подчеркнул, что временная приостановка лицензии касается только компании ЗАО "Евролайнс" и не затронет автобусы, принадлежащие компании Lux Express Estonia.

Проблемы начались 2 января на маршруте Хельсинки-Петербург

Первые проблемы у компании возникли 2 января, когда несколько рейсовых автобусов Хельсинки-Петербург не были пропущены российскими таможенниками через финско-российскую границу.

А в ночь на 3 января аналогичная ситуация возникла и с рейсом Петербург-Таллинн. Один из его пассажиров, Виктория Беляхова, сказала "Актуальной камере", что ее рейс прибыл на границу в Ивангороде 3 января в 00:30. "Нам сказали, что автобус дальше не пойдет, так как нет лицензии. Нам предложили переходить границу пешком. Другой автобус ждал в Нарве на Петровской площади". Пассажирка возмущена таким положением дел и собирается требовать с фирмы компенсацию.

Руководитель инфослужбы Lux Express Grupp Марина Бахман подтвердила порталу rus.err.ee, что возникли проблемы с перевозкой пассажиров между Таллинном и Петербургом. По ее словам, в некоторых случаях будет происходить замена автобусов и пассажирам придется переходить границу пешком. "Сейчас наши сотрудники на границе встречают людей и помогают ее пройти", - добавила Бахман.

По словам Бахман, вопрос компенсации пассажирам пока в компании не рассматривался, сейчас главное - обеспечить максимально комфортные условия в пути. Однако она заверила, что все претензии пассажиров будут рассмотрены в индивидуальном порядке и непредвиденные расходы - на такси, на новые билеты на другой рейс или еще какие-то дополнительные расходы - из-за задержки рейсов компания компенсирует.

Артур Тооман
Редактор

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