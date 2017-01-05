Правительство повысило зарплаты учителям

Зарплаты учителей медленно, но растут. Фото: Postimees/Scanpix

На своем заседании в четверг, 29 декабря, правительство утвердило повышение минимальной зарплаты учителей до 1000 евро.

Как сообщила пресс-служба кабинета министров, с 1 января 2017 года минимальный оклад педагогов общеобразовательных школ и профессиональных училищ вырастет с нынешних 958 до 1000 евро в месяц.

Также принятое постановление предусматривает, что с 1 сентября нижний предел ставки зарплаты учителя вырастет до 1050 евро в месяц.

По словам министра образования и науки Майлис Репс, таким образом к началу следующего учебного года минимальная зарплата учителя вырастет почти на 10% по сравнению с ее текущим размером.

Вместе с тем, это все равно меньше ожиданий самих педагогов, которые надеялись, что уже с января минимальная ставка оплаты труда педагога вырастет на 12% до 1073 евро в месяц.

Согласно прогнозу минобра, в январе средняя зарплата учителей вырастет до 1200 евро в месяц. В сентябре она повысится до 1260 евро.