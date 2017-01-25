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Налоговики проверят общепит и гостиницы Эстонии на предмет выплаты зарплат в конвертах

Иллюстративное фото. Фото:Scanpix/PM
Cегодня 11:58
Источник: BNS
Рубрика: Эстония

Налогово-таможенный департамент возьмет под особый контроль гостинично-ресторанный бизнес. На первых порах ведомство будет консультировать работающих в этом секторе предпринимателей, напоминая им о необходимости регистрировать своих работников и платить зарплату официально.

"В секторе действуют около 3000 предприятий и в отношении по меньшей мере 500 из них есть основания предполагать, что на них полностью или частично выплачивается зарплата в конвертах, - сказал в интервью газете Eesti Paevaleht руководитель отдела контроля департамента Оскар Ыун. По его словам, на первых порах департамент свяжется с попавшими под подозрение предприятиями и напомнит их руководителям об обязанности регистрировать своих работников.

"Мы также посетим некоторые из этих гостиничных и ресторанных предприятий, - добавил Ыун. - После проведения консультаций установим контроль за ними и, в зависимости от договоренности, будем следить за появлением новых данных в регистре работников, либо за данными деклараций об уплате подоходного и социального налогов. Если и после этого ситуация не выправится, и риски сохранят свою актуальность, мы примем решение о необходимости проведения проверок".

В прошлом году налогово-таможенный департамент связался с более чем одной тысячей предприятий пищевого сектора, работающих летом и, по словам Ыуна, в результате регистр работников пополнился более чем на тысячу человек.

Артур Тооман
Редактор

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