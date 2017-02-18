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В Эстонии разрабатывается единый кризисный инфотелефон

Иллюстративная фотография Фото: Силвер Куузик/ERR
Cегодня 13:04
Источник: BNS
Рубрика: Эстония

Специалисты МВД и центра тревоги работают над созданием государственного кризисного инфотелефона, который был бы межведомственным и работал при крупных кризисах.

"По инициативе Центра тревоги рабочая группа экспертов разработала модель государственного кризисного инфотелефона, а правительственная комиссия по кризисным ситуациям одобрила разработку кризисного инфотелефона на базе центра тревоги", - сказал в пятницу гендиректор Центра тревоги Янек Лаэв.

"Кризисный инфотелефон работал бы в ситуациях вроде событий в Падаору несколько лет назад или наводнений в Пярну, не говоря о том, что произошло в Балтийском море пару десятков лет назад, - сказал глава МВД Андрес Анвельт на пресс-конференции в пятницу. - К счастью, за последние годы не произошло ничего столь масштабного".

"Обладающий одним определенным номером кризисный инфотелефон, который может в кризисной ситуации обслуживать сотни звонков, позволит предоставить населению необходимую и систематизированную информацию, а также получать от людей информацию о кризисе", - пояснил Лаэв.

Анвельт добавил, что сейчас Эстония использует работающие на базе разных министерств и соответствующие разным стандартам кризисные инфотелефоны.

Работа кризисного инфотелефона в кризисной ситуации повышает доступность информации, позволяет быстро информировать людей, поощряет правильное поведение и безопасность, ускоряет решение кризиса и гарантирует большую доступность номера вызова экстренной помощи 112.

По словам Анвельта, сейчас необходимые документы проходят последнюю проверку и готовятся необходимые поправки к законодательству. После этого инициативу можно будет представить правительству.

11 февраля в Европе отмечается день номера 112. Ровно два года назад и Эстония перешла на единый номер вызова экстренной помощи 112. Единый номер и развитие услуги 112 сделали проще вызов помощи и позволили быстрее присылать ее.

По номеру 112 можно посредством центра тревоги обратиться за помощью к спасателям, полиции и скорой помощи.

Надежда Берсенёва
Редактор

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