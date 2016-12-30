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Президент Кальюлайд утвердила налоговый пакет новой коалиции

Президент подписала закон с пакетом поправок к налоговому законодательству. Фото: ERR
Cегодня 13:46
Источник: BNS
Рубрика: Эстония

Президент Керсти Кальюлайд, несмотря на противодействие заинтересованных групп, в пятницу подписала инициированный новой коалицией и принятый парламентом пакет поправок к налоговому законодательству.

Об этом сообщила Балтийская служба новостей, напомнив, что в рамках упомянутого пакета поправок изменения внесены в законы о подоходном и социальном налогах.

Президент также провозгласила закон о государственном бюджете Эстонии на будущий год.

"Я считаю, что не утвердив этих законов, я бы вмешалась в фискальную политику в той мере, в какой конституция не дает мне права",- объяснила президент Керсти Кальюлайд.

"Я сделала это, несмотря на то обстоятельство, что принятие этого закона меня не удовлетворяет. Во исполнение своих обязанностей я должна обращать внимание на проблемы процедуры принятия закона", - отметила президент.

Прямым последствием неутверждения этого закона стало бы, по словам президента, противоречие конституции принятого 19 декабря парламентом закона о госбюджете на 2017 год, согласно которому бюджет является сбалансированным.

Таким образом, без утверждения закона о поправках к налоговому законодательству Эстония осталась бы без государственного бюджета на будущий год.

В пакете поправок к налоговому законодательству предусмотрено, что в 2017 году ставка социального налога снижена не будет, что в ускоренном темпе вырастут ставки акцизов и с 2018 года начнет действовать новая система освобождения от уплаты подоходного налога.

За принятие пакета поправок проголосовали 55 депутатов Рийгикогу, против — 37, воздержавшихся не было.

Рийгикогу также принял в минувший понедельник закон о государственном бюджете Эстонии на будущий год, затраты и инвестиции бюджета вырастут до 9,65 млрд евро, доходы бюджета составят 9,48 млрд евро, расходы и инвестиции в совокупности 9,65 млрд евро.

За принятие закона о госбюджете на будущий год проголосовали 55 депутатов, 40 были против.

Сергей Михайлов
Редактор

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