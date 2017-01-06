Финансовая инспекция: наибольшие риски для банковской системы Эстонии исходят из Северных стран

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Наиболее серьезный потенциальный риск для банковской системы Эстонии несет внешняя экономическая среда, в первую очередь, быстрый рост кредитов и цен на недвижимость в Северных странах, утверждают аналитики Финансовой инспекции Эстонии.

"Шведская банковская группа составляет значительную часть местного банковского рынка. Если риски шведского рынка реализуются, то их влияние скажется и на эстонском рынке банковских услуг", - отмечает в переданном BNS пресс-релизе Финансовая инспекция. Риски заземляет то обстоятельство, что у банков имеются крупные резервы собственных средств.

Банки и филиалы в третьем квартале получили прибыли в размере 81 млн евро, что на 9 процентов меньше, чем во втором квартале. Доходы банковского сектора были на 10 процентов меньше.

Больше всего сократились прочие доходы, которые во втором квартале резко возросли на фоне коммерческих сделок нескольких банков, от которых банкам удалось получить и внеочередную прибыль.

Без учета этих сделок прибыль третьего квартала была бы на 23% больше, чем во втором квартале. В числе главных видов доходов за квартал выросли на 3,5% доходы от процентов и на 0,4% — доходы от услуг.

Соотношение расходов и доходов немного выросло, поднявшись до 48,3%.

"Несмотря на негативные показатели Euribor, банки сумели увеличить доходы от процентов и сохранить прибыльность, главным образом благодаря резвому росту кредитования и предпринятым мерам в сфере управления. Поскольку нетто-доходы от процентов растут медленнее, чем остаток кредитного портфеля, показатели чистой маржи по процентам сократились", - написала в своем комментарии Фининспекция.

Доля сбережений не-резидентов в течение третьего квартала заметно сократилась, добавила инспекция — с 15,5% до 13,8%. Уменьшились сбережения как оффшорных, так и прочих регионов. "Поскольку сбережения не-резидентов по сути своей очень волатильны, подобного рода тенденции увеличивают стабильность банковских ресурсов и снижают риск ликвидности. Отток сбережений не-резидентов повлиял, среди прочего, на общий рост остатка сбережений, который в течение последнего года был медленнее обычного", - указала инспекция.

Годовой рост кредитного портфеля действующих в Эстонии банков в третьем квартале замедлился с 11,7 до 9,4%.

Годовой рост сбережений в третьем квартале ускорился с 2,2 до 3,6%.

Качество выдаваемых банками кредитов в третьем квартале сохранилось, по оценке Фининспекции, на хорошем уровне, доля просроченных кредитов в кредитном портфеле удержалась на уровне 3,7%.

Ликвидность банков была сильной и продолжила улучшаться — в третьем квартале их доля составила 19,8% от собственных активов банков, кроме того, у банков имеются прочие ликвидные средства в размере 7,7% активов.

Ресурс банков в течение третьего квартала вырос на 1,4% до 20,8 млрд евро.

Рентабельность собственного капитала действующих в Эстонии банков в третьем квартале удержалась на уровне 12%.

Показатели доверия к банкам в третьем квартале были по-прежнему на высоком уровне — относительное число базовых собственных активов первого уровня достигло 31,3% и адекватность капитала — 31,8%.

Случаев прерывания коммерческой деятельности банков и убытков, связанных с системными нарушениями, в третьем квартале 2016 года было в сумме столько же, сколько и за тот же период 2015 года.