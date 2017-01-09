С 1 января Эстония возглавила сотрудничество Балтийских стран

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер. Фото: Мартин Дремлюга/ERR

С 1 января Эстония в течение года будет возглавлять сотрудничество Балтийских стран. Одна из главных тем сотрудничества, озвученная министром иностранных дел страны Свеном Миксером, оборона и безопасность.

"Внимание Эстонии в период председательства будет сосредоточено прежде всего на сотрудничестве в сфере обороны и безопасности, также на дальнейшем развитии энергетического рынка и транспортных связей", - описал министр иностранных дел Свен Миксер цели Балтийского сотрудничества в предстоящем году.

"При нынешней ситуции по безопасности Балтийским странам очень важно сотрудничать для того, чтобы обеспечить безопасность и благосостояние людей, - подчеркнул Миксер. - Эстония, Латвия и Литва являются очень хорошими друзьями, и у них есть много возможностей для того, чтобы делиться опытом и уплотнять сотрудничество".

Председательство в сотрудничестве Балтийских стран происходит поочередно и меняется в начале каждого календарного года. Задачей председателя является координация сотрудничества трех Балтийских стран на правительственном и парламентском уровне.