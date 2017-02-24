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На подарки к 100-летнему юбилею Эстонской Республики выделят 200 000 евро

Церемония поднятия флага на башне Длинный Герман фото: Erik Peinar
Cегодня 09:44
Рубрика: Эстония

Целевой капитал гражданского общества (KÜSK) и организационная команда ЭР100 открывают новый тур ходатайств, на который предлагается представить идеи в виде региональных инициатив, которые подходят в качестве подарка к 100-летию создания Эстонской Республики.

Ожидается, что в туре ходатайств будут участвовать такие дела, мероприятия и события, которые реализовались бы регионально в ходе сотрудничества нескольких местных партнеров, улучшали бы жизнь в Эстонии, а также создавали бы более обеспеченное будущее для детей. Кроме того, идея должна согласоваться с основными ценностями и целями ЭР100, о которых можно прочесть здесь.

Руководитель программы ЭР100 Маарья-Лийза Соэ выразила надежду, что тур ходатайств даст толчок мероприятиям во всех уездах Эстонии, посвященным юбилею. Для этого в различных уездах также планируется провести совместные инфодни KÜSK и ЭР100. "Конечно, можно мыслить еще шире – предыдущие туры ходатайств дают нам великолепные примеры того, как влияние хорошей инициативы перерастает границы уезда. Например, пилотный проект инициативы "Дети, бегом во двор – двигаться и учиться!" будет проходить в 15 школах по всей Эстонии, чтобы с помощью учащихся, преподавателей, самоуправления и местного сообщества улучшить возможности детей для физической подвижности и учебы в школьных дворах", – добавила Соэ.

В ходе нового тура ходатайств инициативы получат финансовую поддержку на общую сумму 200 000 евро. Финансовая поддержка одной инициативы достигает 15 000 евро. Идеи можно подавать до 25 апреля.

В 2018 году исполняется 100 лет со дня образования Эстонской Республики. Юбилей будет отмечаться с апреля 2017 года по февраль 2020 года.

Ирина Киреева
Редактор

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