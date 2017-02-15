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Департамент: опасность терроризма в Эстонии по-прежнему является низкой

Дом Стенбока в цветах бельгийского флага в ночь на 23 марта 2016 года. Фото: Каупо Калда/Государственная канцелярия
Cегодня 17:48
Источник: BNS
Рубрика: Эстония

Опасность терроризма в Эстонии по-прежнему является низкой, хотя в большей части регионов Европы она остается высокой, говорится в обнародованном в среду рапорте Департамента информации "Эстония в международной среде безопасности в 2017 году", в котором описаны угрозы для эстонского государства.

"Хотя опасность терроризма в Эстонии по-прежнему является низкой, в большей части регионов Европы она остается высокой. К сожалению, событиями в Брюсселе, Ницце и Берлине дело не ограничится", – говорится в рапорте ведомства, занимающегося разведкой. Департамент считает, что распространению терроризма в Европе способствует усугубляемая Россией гуманитарная катастрофа в Сирии.

Департамент считает, что в минувшем году экстремистское "Исламское государство" в Сирии и особенно в Ираке попало под все большее давление, и это только вопрос времени, когда организация IS перестанет действовать в Ираке и Сирии.

"Это не означает, что ИГ окажется на свалке истории. В случае ликвидации "халифата" в Сирии и Ираке ИГ уйдет в подполье и попытается продолжать партизанскую войну, превратившись в традиционную террористическую организацию", – говорится в ежегоднике.

Как ожидается, из Европы в Сирию и Ирак люди могут возвращаться добровольно, некоторые будут направляться в другие европейские страны, часть радикалов ИГ могут попытаться проникнуть в Европу. "Эти радикализированные и обладающие военным опытом прибывающие из Сирии бойцы ИГ могут создать продолжительные проблемы безопасности. Ситуацию осложняет и тот факт, что члены террористических объединений используют для проникновения в Европу нелегальные миграционные потоки", – говорится в ежегоднике.

Ирина Киреева
Редактор

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