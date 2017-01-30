ФОТО: президенты Керсти Кальюлайд и Петр Порошенко обсудили отношения Украины и ЕС

В понедельник, 23 января, президент Украины Петр Порошенко во время официального визита в Эстонию встретился с главой ЭР Керсти Кальюдайд, где обсудили ситуацию на востоке Украины, отношения между Украиной и ЕС, а также реформы на Украине.

Президент Украины поблагодарил Эстонию за оказанную Украине поддержку.

Как сообщал портал rus.err.ee, ранее премьер-министр Эстонии Юри Ратас заверил Украину в полной поддержке. По словам Ратаса, Украина была и остается для Эстонии значимым партнером, чье благополучие очень важно для эстонского государства, передали утренние теленовости ETV+.

Эстония будет и дальше продолжать сотрудничать с Украиной по самым разным вопросам, будь то экономические отношения, сотрудничество в сфере обороны или помощь в проведении реформ и достижении безвизового режима с Евросоюзом, заверил премьер-министр Эстонии.

"Также для нас крайне важно мирное разрешение конфликта на востоке Украины, для чего Эстония сделает все от нее зависящее во время своего председательствования в ЕС", – подчеркнул Ратас.

В ходе официального визита в Эстонию президент Украины Петр Порошенко встретился со своей коллегой Керсти Кальюлайд, премьером Юри Ратасом и спикером парламента Эйки Нестором.

Главными темами встреч станут отношения Эстонии и Украины, обстановка в зоне вооруженного конфликта на Донбасе, а также председательство Эстонии в ЕС.