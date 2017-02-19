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Осиновский о предстоящих выборах: в Таллинне соцдемы хотят войти в коалицию, а в Нарве - занять второе место

Лидер соцдемов Евгений Осиновский надеется, что его партия как минимум не утратит былых позиций. Фото: sotsdem.ee
Cегодня 18:03
Рубрика: Эстония

В воскресенье, 12 февраля, на заседании Совета уполномоченных Социал-демократической партии в Пярну обсуждалось предстоящее участие политической силы в муниципальных выборах. По словам лидера соцдемов Евгения Осиновского, партия намерена покончить с единоличным правлением центристов в Таллинне, а в Нарве надеется повторить свой результат четырехлетней давности, то есть занять второе место.

Об этом вечером в воскресенье политик рассказал в интервью корреспонденту портала rus.err.ee.

- Чего ждет руководство Социал-демократической партии от предстоящих муниципальных выборов?

- На выборах 2013 года мы показали хорошие результаты во многих самоуправлениях. В частности, соцдемам принадлежат посты мэра в Выру, Валга, Курессааре и Пайде. Также мы находимся у власти во многих других самоуправлениях. Во всех тех муниципалитетах, которыми сейчас управляют соцдемы, мы намерены сохранить свои позиции. Понятно, что широкой общественности в первую очередь интересны выборы в Таллинне. В столице уже много лет у власти единолично находится Центристская партия, что не идет на пользу развитию города. Наша цель - войти в Таллинне в правящую коалицию.

- Кандидатом в мэры Таллинна от социал-демократов станет Райнер Вакра?

- Райнер Вакра - один из возможных кандидатов, он серьезный претендент на этот пост. Но конкретное решение по таким вопросам у социал-демократов принимают партийные отделения. На сегодняшний день это решение не принято, поскольку данный вопрос еще не обсуждался.

- Сейчас соцдемы сотрудничают с центристами в государственной коалиции. Означает ли это, что вы готовы делить власть и в Таллинне?

- Да, такое сотрудничество возможно и в Таллинне. До выборов мы не исключаем возможного сотрудничества ни с кем. Но решающим, конечно, станут голоса избирателей.

- Наших читателей больше всего интересует тема Ида-Вирумаа. В 2013 году соцдемы показали в регионе второй результат, а вы лично дали мощный бой центристам в Нарве. Но после выборов активность соцдемов в Ида-Вируском уезде заметно снизилась. Почему?

- Результат нашей партии в Ида-Вирумаа и Нарве на прошлых выборах был крайне сильным. Но если партия не входит в муниципалитете в правящую коалицию, то ее возможности влиять на политику самоуправления очень ограничены. Особенно это касается Нарвы, где правящие центристы никогда не считаются с идеями и предложениями оппозиции. Поэтому говорить о нормальной демократии при управлении этим городом вообще нельзя. Если же говорить о фракции соцдемов в Нарвском горсобрании, где некоторые наши депутаты позволили себя купить и перебрались к центристам, то для партии это стало хорошим уроком. Будем тщательнее подходить к составлению списков.

- В Силламяэ ситуация была иной - там фракция соцдемов распустилась, но ее члены остались в оппозиции.

- В Силламяэ депутаты от нашего списка решили, что так им будет проще добиваться своих целей. Для меня это решение было понятным. Силламяэ - своеобразный город со своими политическими обстоятельствами. Думаю, что это одно из самых сложных самуоправлений в Эстонии для проведения политических битв.

- На сегодняшний день известно, в каких самоуправлениях Ида-Вирумаа соцдемы выставят предстоящей осенью свои списки?

- Еще нет. Сейчас на местах продолжается подготовка к муниципальным выборам. Решение будет приниматься с учетом административной реформы. Думаю, что это произойдет в ближайшие месяцы.

- Вы лично не намерены баллотироваться в Нарве. Есть ли вероятность, что кандидатом в мэры Нарвы от соцдемов станет Кристина Каллас?

- На сегодняшний день я считаю это маловероятным. Но если у Кристины Каллас возникнет такой интерес, то соцдемы примут ее в свой список. Наша цель в Нарве - повторить результат четырехлетней давности, то есть занять в городе второе место.

- Где будет баллотироваться председатель Социал-демократической партии Евгений Осиновский?

- Это решение сегодня еще не принято. Но, скорее всего, я выставлю свою кандидатуру в Таллинне.

Сергей Михайлов
Редактор

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