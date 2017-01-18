Правительство предлагает сажать в тюрьму повторно задержанных в нетрезвом виде водителей

Правительство инициировало законопроект, согласно которому задержанный повторно за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии водитель может получить короткий тюремный срок. Судьи обеспокоены - поправки к закону могут ограничить право вынесения справедливого приговора, передает "Актуальная камера".

Шоковая терапия - заключение под стражу как минимум на пять дней. Такое наказание получит пойманный во второй раз водитель, в крови которого обнаружат не менее полутора промилле. Инициированный правительством новый законопроект прошел сегодня первое чтение в Рийгикогу.

"Моя логика очень проста: если мы видим, что нынешние законы, касающиеся политики наказаний, не действуют, я имею ввиду условное наказание, штрафы и так далее, то следует искать более эффективные методы. Я предлагаю, что если за короткий срок ты уже во второй раз получаешь уголовное наказание за вождение в состоянии опьянения, то разумно, и такая практика есть во многих странах, выносить такому человеку наказание в виде краткосрочного лишения свободы", - считает министр юстиции Урмас Рейнсалу (IRL).

Это только один из пунктов нового законопроекта. Документ все же нуждается в доработке. Депутаты столкнулись с рядом проблем, например, в случае вступления его в силу законодательная и судебная власть не будут находиться в равновесии.

"У судей не будет возможности для дискреции (праве действовать по своему усмотрению — ред.), об этом говорят сами судьи. Здесь может быть проблема и с Конституцией. Посмотрим, у нас сегодня первое чтение и потом документ вернется обратно в комиссию, где будем обсуждать с судьями и другими партнёрами, есть ли там большая проблема или нет", - пояснил член правовой комиссии в Рийгикогу, реформист Ханно Певкур.

"В случае, если законодательная власть вообще не будет делать свою работу и устанавливать рамки наказания или устанавливать очень узкие рамки, то это ограничивает свободу принятия судебного решения. И суд будет вынужден выносить приговоры, с которыми принципиально не согласен. Это уже не справедливое рассмотрение судебного дела для суда", - отметил советник в коллегии по уголовным делам в Госсуде Яан Соотак.

Если внести поправки в законопроект не удастся, по словам Ханно Певкура, принят он не будет. Второе чтение намечено на конец января.