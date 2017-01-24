Эстония и США подписали договор о сотрудничестве в области обороны

Посол США в Эстонии Джеймс Мелвилл и министр обороны Маргус Цахкна подписали договор о сотрудничестве. Фото: Министерство обороны

Министр обороны Маргус Цахкна и посол США в Эстонии Джеймс Мелвилл подписали соглашение о сотрудничестве США и Эстонии в области обороны.

Теперь документ должен ратифицировать Рийгикогу.

Соглашение упрощает действия членов Вооруженных сил США и участников соглашения на территории Эстонии, а также, посредством определенных льгот, улучшает их благосостояние, исходя при этом из общих стратегических интересов и принципов.

Соглашение призвано заменить собой предыдущее соглашение об использовании находящихся в ведении Сил обороны территорий и зданий, заключенное в 2015 году правительствами Эстонии и США путем обмена нотами.

Соглашение об оборонном сотрудничестве Эстонии и США рассматривает, среди прочего, статус вооруженных сил США — участников соглашения, использование территорий и строений Сил обороны американскими военными, а также право американских военных самим устанавливать необходимые им сооружения на предоставленных в их ведение территориях.

Оно также регулирует юрисдикцию применения мер взыскания в отношении военнослужащих США и содержащихся за их счет лиц в случае совершения ими проступков или преступлений во время пребывания в Эстонии.