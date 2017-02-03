В Эстонии отмечается Международный день памяти жертв холокоста

Церемония возложения венка к памятнику жертвам Холокоста на Таллиннском еврейском кладбище в 2011 году. Фото: Raepress

Международный день памяти жертв холокоста отмечается 27 января в Эстонии и других странах. Ровно 72 года назад были освобождены узники концлагеря Освенцим, в котором нацисты уничтожили около полутора миллионов евреев и представителей других национальностей.

По случаю памятной даты на еврейском кладбище в Таллинне в пятницу состоится траурная церемония, в которой примут участие председатель еврейской общины Алла Якобсон, главный раввин Шмуэль Кот, а также министр образования Майлис Репс, сообщили утренние теленовости ETV+.

Подробнее узнать об ужасных событиях тех лет можно будет в Эстонском историческом музее, где открыта выставка "СТРАНА НА ШАХМАТНОЙ ДОСКЕ. Немецкая оккупация Эстонии в 1941-1944 годах".

Художественная экспозиция даст подробный обзор одного из наиболее противоречивых и драматичных периодов в истории Эстонии, расскажет о репрессивной политике тех лет и об истреблении еврейского народа.