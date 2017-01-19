Правительство Эстонии опубликовало список приоритетов на время председательства страны в ЕС

Флаги Эстонии и ЕС. Фото: Postimees/Scanpix

Правительство Эстонии в четверг, 12 января, утвердило список приоритетов, которым страна будет следовать в период председательства в Европейском Союзе, пообещав уделить особое внимание таким вопросам как инновации, безопасность, цифровые технологии и вовлечение в процессы европейского развития.

"Вступление Эстонии на пост председательствующей в ЕС страны выпадает на требовательное и во многом решающее время, на период, возлагающий на нас особую ответственность. Мы должны найти средство объединить дух и мысли стран ЕС, сохранить способность сообщества к принятию решений, - заявил премьер-министр Юри Ратас в распространенном в четверг пресс-релизе. - Вступая на пост страны-председателя ЕС мы можем поднять важные для Эстонии темы, инициировать широкомасштабные дискуссии, привлечь к Эстонии внимание международной общественности. Это серьезный вызов, но я уверен, что при поддержке всестороннего сотрудничества политиков и чиновников мы со своей задачей справимся".

Список приоритетов

Европа с открытой и инновационной экономикой означает рост экономики и развитие предпринимательской среды, поддерживающей конкурентоспособность. Для достижения этой цели в фокусе будут осуществляться:

- Защита и развитие основных свобод Европейского Союза — свободное передвижение товаров, услуг, лиц и капитала

- возможно более простое оказание услуг, начало своего бизнеса в ЕС, поддержка торговых переговоров

- создание новых возможностей финансирования для предприятий и стабильная финансовая система

- создание стабильного и эффективно действующего рынка электроэнергии, а также расширение возможностей для потребителей

- создание условий для свободной конкуренции и препятствование уклонению от уплаты налогов

Для обеспечения безопасности жителям ЕС и для выполнения своей роли на международной арене, Европейский союз должен сохранить единство своих рядов и действовать совместно, чтобы увеличить благосостояние, мир и стабильность. Для этого в фокусе будут:

- борьба с терроризмом и организованной преступностью, сотрудничество с целью усиления внутренней безопасности и усиление контроля за внешними границами, использование современных информационных систем

- обуздание миграционного кризиса и реформа системы убежищ для беженцев

- поддержка восточных партнеров и их сближение с ЕС

- Европейское сотрудничество в сфере обороны, рост расходов на оборону, развитие партнерства между ЕС и НАТО

Цифровая Европа и свободное перемещение данных

- Европа должна идти в ногу с технологическим развитием, которое должно в корне изменить повседневную жизнь людей, предприятий и государств. Для этого в фокусе:

- развитие трансграничных услуг в сфере электронной торговли и электронных услуг для потребителей, производителей и предприятий

- современная, доступная и безопасная электронная связь по всей Европе и среда для предложения новых услуг

- трансграничные публичные услуги для упрощения и ускорения делопроизводства

Растущая и устойчивая Европа

Растущая и устойчивая Европа поддерживает создание условий для равных возможностей и для равного доступа к работе и услугам, забота и развитие более чистой среды обитания. Для этого в фокусе будут:

- обновление правил, чтобы поддерживать свободное перемещение работников и лиц

- обеспечение равных возможностей на рынке труда и в общественной жизни

- обеспечение более чистой и экономичной жилой среды