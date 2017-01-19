logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Правительство Эстонии опубликовало список приоритетов на время председательства страны в ЕС

Флаги Эстонии и ЕС. Фото: Postimees/Scanpix
Cегодня 18:06
Источник: BNS
Рубрика: Эстония

Правительство Эстонии в четверг, 12 января, утвердило список приоритетов, которым страна будет следовать в период председательства в Европейском Союзе, пообещав уделить особое внимание таким вопросам как инновации, безопасность, цифровые технологии и вовлечение в процессы европейского развития.

"Вступление Эстонии на пост председательствующей в ЕС страны выпадает на требовательное и во многом решающее время, на период, возлагающий на нас особую ответственность. Мы должны найти средство объединить дух и мысли стран ЕС, сохранить способность сообщества к принятию решений, - заявил премьер-министр Юри Ратас в распространенном в четверг пресс-релизе. - Вступая на пост страны-председателя ЕС мы можем поднять важные для Эстонии темы, инициировать широкомасштабные дискуссии, привлечь к Эстонии внимание международной общественности. Это серьезный вызов, но я уверен, что при поддержке всестороннего сотрудничества политиков и чиновников мы со своей задачей справимся".

Список приоритетов

Европа с открытой и инновационной экономикой означает рост экономики и развитие предпринимательской среды, поддерживающей конкурентоспособность. Для достижения этой цели в фокусе будут осуществляться:

- Защита и развитие основных свобод Европейского Союза — свободное передвижение товаров, услуг, лиц и капитала

- возможно более простое оказание услуг, начало своего бизнеса в ЕС, поддержка торговых переговоров

- создание новых возможностей финансирования для предприятий и стабильная финансовая система

- создание стабильного и эффективно действующего рынка электроэнергии, а также расширение возможностей для потребителей

- создание условий для свободной конкуренции и препятствование уклонению от уплаты налогов

Для обеспечения безопасности жителям ЕС и для выполнения своей роли на международной арене, Европейский союз должен сохранить единство своих рядов и действовать совместно, чтобы увеличить благосостояние, мир и стабильность. Для этого в фокусе будут:

- борьба с терроризмом и организованной преступностью, сотрудничество с целью усиления внутренней безопасности и усиление контроля за внешними границами, использование современных информационных систем

- обуздание миграционного кризиса и реформа системы убежищ для беженцев

- поддержка восточных партнеров и их сближение с ЕС

- Европейское сотрудничество в сфере обороны, рост расходов на оборону, развитие партнерства между ЕС и НАТО

Цифровая Европа и свободное перемещение данных

- Европа должна идти в ногу с технологическим развитием, которое должно в корне изменить повседневную жизнь людей, предприятий и государств. Для этого в фокусе:

- развитие трансграничных услуг в сфере электронной торговли и электронных услуг для потребителей, производителей и предприятий

- современная, доступная и безопасная электронная связь по всей Европе и среда для предложения новых услуг

- трансграничные публичные услуги для упрощения и ускорения делопроизводства

Растущая и устойчивая Европа

Растущая и устойчивая Европа поддерживает создание условий для равных возможностей и для равного доступа к работе и услугам, забота и развитие более чистой среды обитания. Для этого в фокусе будут:

- обновление правил, чтобы поддерживать свободное перемещение работников и лиц

- обеспечение равных возможностей на рынке труда и в общественной жизни

- обеспечение более чистой и экономичной жилой среды

Артур Тооман
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 12.01.2017 (18:00)

Новости Эстонии

foto
Инспекция: Доступ банков к личным спискам в телефонах клиентов должен быть ограничен
 foto
Из-за пожара было нарушено дорожное движение на улице Вана-Каламая
 foto
Первый выпуск "Инсайта" поднимает проблемы в законодательстве, недофинансирования спасателей-добровольцев и смерти домашних питомцев

Зарубежные новости

foto
ERR в Москве: зимний велопарад прошел при температуре минус 28
 foto
Жертвами теракта в Сирии стали десятки мирных жителей