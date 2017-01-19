"Инсайт": эстонские законы позволяют отсрочить тюремное заключение даже обвиненному в убийстве

Закон в Эстонии позволяет оттянуть срок начала отбытия наказания даже в том случае, если тебя обвинили в убийстве. Примером тому случай с Сергеем Лопатниковым, которого суд первой инстанции осудил на 6 лет за непреднамеренное убийство своих родителей. Подав аппеляции, Лопатников еще полгода смог находится на свободе, но даже после решения Государственного суда не явился отбывать наказание.

В 2014 году 49-летний Сергей Лопатников в пьяном виде систематически избивал своих родителей, в результате чего они скончались. В течение всего 2015-го длились следствие и судебное разбирательство. В мае 2016 года Харьюский уездный суд признал его виновным в непреднамеренном убийстве, угрозах и других действиях, которые превратили жизнь близких в ад, сообщается в первом выпуске выходящей на телеканале ETV+ передачи журналистских расследований "Инсайт".

"Сергей избивал и пугал своих родителей. Он делал с ними все, что хотел. Выселил их на кухню, а комнату забрал себе. Приводил, кого хотел. Делал все, что хотел", - рассказывает родственница Лопатникова.

Медицинская экспертиза признала, что Сергей Лопатников избивал 80-летнюю мать Зою и отца Николая. 22 и 23 сентября 2014 года у обоих были обнаружены переломы ребер, гематомы на лице и груди, а также сотрясения мозга. После того, как Николая доставили в больницу, его состояние начало резко ухудшаться, и 6 октября он умер. Спустя две недели умерла и мать. Некоторое время прокуратура не хотела квалифицировать содеянное как убийство. Только по настоянию адвоката удалось изменить квалификацию.

"Я оспаривал квалификацию преступления. В данном случае лицу, которое совершило преступление, сначала было предъявлено обвинение по статье, говорящей о причинении легких телесных повреждений. Ознакомившись с материалами экспертизы, посчитал, что мы можем говорить об умышленном убийстве", - говорит адвокат Леонид Оловянишников.

В итоге суд наказал Лопатникова лишением свободы на шесть лет за убийство по неосторожности, но преступник не спешит отбывать наказание. Сразу после решения Харьюского уездного суда он подал апелляцию в суд следующей инстанции — Таллиннский окружной суд. Летом прошлого года прозвучал отказ, и апелляция была подана в Государственный суд. Лишь 10 октября 2016 года суд высшей инстанции подтвердил, что первое решение было правильным. Все это время, с мая по октябрь, Сергей Лопатников, обвиненый в убийстве, продолжал находится на свободе.

Апелляциями и кассациями можно отсрочить отбытие наказания

"После решения суда первой инстанции мы не можем говорить о признании человека виновным. Если обвиняемый подает апелляцию, то окружной суд должен дать свою оценку делу.

Решение о заключении человека под стражу до вынесения окончательного приговора принимает суд, который рассматривает представленные прокуратурой доказательства", - отмечает руководитель отдела пенитенциарного права и следствия Министерства юстиции Танель Калмет.

По статистике Министерства юстиции, в 2015 и 2016 годах решения судов низших инстанций (мы берем в расчет преступления против личности, статьи Пенитенциарного кодекса от 113-й до 117-й) обжаловали в 91 случае. Итак, в 2015 году судами было рассмотрено 50 уголовных дел. В 68% из них была подана апелляция в окружной суд. В Государственный суд из окружного подали кассации по 75% дел.

В 2016 году было 41 уголовное дело. В окружной суд апелляции были поданы в 65% случаев, в Госсуде — было обжаловано 55%. Сколько человек имели возможность в это время наслаждаться свободой, сложно сказать, потому что по одному делу может проходить несколько человек, один человек может подать несколько апелляций в рамках одного дела. Опять же суд и прокуратура решают, оставлять ли подсудимого под стражей до вынесения приговора или нет. Если оказывается, что человек сидел безосновательно, то ему выплачивают компенсацию. Признанный Госсудом Лопатников виновным не явился отбывать наказание в назначенный день. Его родственники боятся встречи с ним.

"Да, страшно. Потому что он угрожал. И друзья пытались ему помочь всячески. Ранее он неоднократно попадался пьяным за рулем и даже отсидел некоторое время. Благодаря знакомствам и связям его тогда не закрыли на более долгий срок", - говорит родственница Лопатникова.

Съемочная группа "Инсайта" решила проверить, можно ли найти Лопатникова по тем адресам, которые стали известны в ходе интервью.

Квартира, где проживал Сергей Лопатников с родителями и где происходили все эти пьянки и избиения, по словам соседей, сдается в аренду и является предметом судебного спора.

Родственники же говорят, что Лопатников незаконно продал эту квартиру, не разделив наследство со своими братьями, что предполагает еще один судебный процесс, связанный с этим жильем. Ответчиками в нем выступят так называемые черные риелторы, которые якобы обманным путем скупают квартиры. Сосед Лопатникова говорит, что пьянки происходили в этой квартире постоянно.

"Он такой "накалдыренный" был, постоянно в "коматозе". Думаю, что он даже не соображал. А вы чего, все его ищете?" - вопрошает сосед Дмитрий.

Только прокуратура может потребовать изменения квалификации преступления

Еще одна проблема, которая вскрылась в ходе расследования "Инсайта", в эстонском обществе пока не обсуждается. Потерпевший не имеет возможности оспорить степень тяжести преступления и подать ходатайство об ужесточении наказания.

"Вот здесь наше законодательство пасует. Объясняю очень важный момент. Суд может рассматривать дело только в объеме того обвинения, которое предъявлено. Вот предъявлено неосторожное убийство. Суд может быть 10 раз не согласен с этим и считать, что там умышленное убийство, но он ничего не может сделать. Раньше у суда была дополнительная возможность возвращение дела на доследование, где суд писал, с чем он не согласен, и прокуратура, если она не оспаривала, должна была с этим согласиться. Если оспаривала, то тогда должен был решить вопрос окружной суд, прокуратура должна была с этим согласиться. Сейчас такой возможности нет", - отмечает Оловянишников.

Только прокурор может потребовать изменения квалификации, что отодвигает потерпевшего на второй план. При этом суды разных инстанций не могут также пересмотреть тяжесть преступления.

"Сколько веревочке не виться, а конец все равно наступит. Как бы не хотел преступник Лопатников избежать правосудия, но рано или поздно ему придется отправиться за решетку", - надеется корреспондент "Инсайта".

К моменту выхода передачи в эфир стало известно, что Лопатников уже задержан сотрудниками правоохранительных органов.