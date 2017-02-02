МВД поддерживает перевод в Нарву лишь тренировочной базы своей академии

Андрес Анвельт. Фото: Postimees/Scanpix

Министр внутренних дел Андрес Анвельт собирается в скором времени представить правительству три варианта перевода в Нарву учебной деятельности Академии МВД.

Выбор предстоит сделать из трех вариантов. Первый вариант предусматривает создание нового учебно-тренировочного комплекса в Нарве, рассчитанного на обучение 850 кадетов, что означает сохранение учебного комплекса в Вяйке-Маарья и закрытие школы полиции в Пайкузе. Одноразовый объем инвестиций оценивается примерно в 63 млн евро.

Согласно второму варианту, в Нарве строится меньший комплекс, из расчета на 700 кадетов, при этом остаются учебный комплекс в Вяйке-Маарья и школа полиции в Пайкузе. В этом случае инвестиции составят почти 36 млн евро.

Третий вариант, который Министерство внутренних дел считает предпочтительным, предусматривает строительство учебного комплекса с крупномасштабной тренировочной базой и возможностями дополнительного обучения (примерно на 100 кадетов). При этом сохраняются учебные комплексы в Таллинне, Вяйке-Маарья и Пайкузе. В этом случае инвестиции составят чуть более двух миллионов евро, и возможный источник их покрытия — продажа части земельного участка нынешнего учебного комплекса по улице Казе в Таллинне.

Министр внутренних дел Андрес Анвельт в интервью Vikerraadio сказал, что, хотя коалиционное соглашение предусматривает перевод Академии МВД в Нарву, можно по разному интерпретировать, что под этим понимается.

"Академию МВД переводили уже в Пярну и Вяйке-Маарья, в прошлые годы — в Мурасте. Вопрос заключается в том, идет ли речь о переводе всего объемного учебного процесса в Нарву, что является одним из вариантов, но в финансовом отношении нереальным", - объяснил Анвельт.

Он признал, что у многих политических партий, и у предыдущего правящего союза было желание усилить Ида-Вирумаа и Нарву, поэтому присутствие там госучреждений рассматривалось как один из аспектов безопасности.

"Уже много лет назад Академия МВД превратилась в такую горячую тему, что кажется, что решив ее, можно решить несколько проблем Ида-Вирумаа: увеличить число местных государственных служащих, повысить государственных инвестиции, а также повысить безопасность", - сказал Анвельт.

Министр отметил, что, если учесть территорию, которую занимает такой комплекс как в Вяйке-Маарья, где проходят обучение и представители соседних страны, то в Нарве нет даже такой территории, куда можно было бы перенести всю учебную работу.

Кабинет министров должен уже в следующем месяце обсудить, какой вариант будет выбран. "То есть, что мы можем себе позволить. И при этом нельзя экономить на обучении сотрудников полиции, спасателей, налоговых и таможенных служащих", - подчеркнул Анвельт.