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В школах Эстонии исследуют удовлетворенность образованием

Иллюстративная фотография Фото: Postimees/Scanpix
Cегодня 08:27
Рубрика: Эстония

С начала этой недели и до 17 марта в общеобразовательных школах по всей стране будет проходить общегосударственное исследование удовлетворенности образованием. В опросе примут участие более 20 000 детей, родителей и учителей.

Исследование охватывает всех учеников восьмых и одиннадцатых классов в Эстонии, сообщили в Министерстве образования и науки. Помимо них опросники заполнят ученики четвертых классов в сотне школ, родители учащихся и учителя общеобразовательных школ.

В мае в исследовании удовлетворенности образованием также примут участие воспитатели детских садов и родители их воспитанников, весной – выпускники профессиональных учебных заведений и вузов, а осенью – учащиеся и преподаватели профессиональных учебных заведений. Среди большей части целевых групп опрос будет проводить целевое учреждение Innove, анкеты нужно будет заполнять в электронном виде. После окончания опроса школы и местные самоуправления, в ведении которых находятся учебные заведения, получат рапорты с результатами.

В исследовании удовлетворенности будут использоваться опросники, составленные на основе научных работ и уже прошедшие апробацию. Их задача – предоставить государству, школам, учителям и детям объективную обратную связь. В опросниках учтены важные компоненты удовлетворенности – это поможет школам понять, что является их сильной стороной, а что может быть причинами низкого уровня удовлетворенности.

Созданные опросники апробировали осенью 2016 года. В более широком масштабе опрос будет проведен в 2017 году, в полном объеме исследование планируется запустить в 2018 году.

Ирина Киреева
Редактор

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