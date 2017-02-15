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Таллиннская скорая помощь перешла на режим экономии

Иллюстративная фотография. Фото: Сийм Лыви/ERR
Cегодня 18:56
Рубрика: Эстония

Главный врач Таллиннской скорой помощи Рауль Адлас сообщил подчиненным о строгом режиме экономии, что вызвало недовольство части сотрудников. Адлас и вице-мэр Мерике Мартинсон, отвечающая за сферу здравоохранения в столице, заверяют, что для пациентов изменения не несут никаких рисков.

На прошлой неделе Адлас отправил на общий адрес электронной почты сотрудников скорой помощи письмо, в котором сообщил: "Основываясь на проведенном аудите аптек и на основании того, что из-за вирусных заболеваний количество вызовов и связанные с этим затраты на лекарства и медицинские расходные материалы значительно превысили выделенные для этого средства, мы вводим временные меры по экономии расходов".

Он добавил, что если экономическое положение Таллиннской скорой помощи улучшится или появятся другие возможности, ассортимент лекарственных средств вновь попробуют увеличить.

"При необходимости рекомендовано привлекать на вызов бригады врачей, у которых больше арсенал лекарственных средств", – сообщил Адлас.

Адлас опирался в приказе на предложение отдела экстренной медицинской помощи, согласно которому ряд лекарственных средств, использующихся ежедневно, советовали заменить более дешевыми.

Обратившиеся в ERR сотрудники скорой помощи сказали, что ситуация очень напряженная и работа сотрудников скорой помощи нарушена. Открыто заявить это под своим именем они не пожелали.

Адлас сказал порталу ERR Uudised, комментируя ситуацию, что речь идет об обычном распоряжении, и у пациентов нет причин для беспокойства, так как экономия ни в коей мере не угрожает реагированию на вызовы или качеству лечения. Он сказал, что введенные меры совершенно обычные.

Вице-мэр Мерике Мартинсон сказала порталу ERR, что находится в курсе происходящего в Таллиннской скорой помощи и также не видит причин для беспокойства из-за падения качества лечения.

Ирина Киреева
Редактор

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