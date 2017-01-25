Миксер: до возвращения из Индии от судовых охранников не будут требовать погашения кредита

Осужденные в Индии эстонские судовые охранники. Фото: Postimees/Scanpix

Эстонское государство не станет требовать от остающихся под стражей в Индии эстонских судовых охранников погашения предоставленного им кредита до тех пор, пока они не вернутся на родину и обсудит эту тему только после их возвращения, заявил в среду министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер (СДПЭ).

"Вероятная обязанность вернуть предоставленный им кредит может возникнуть через 90 дней после их возвращения в Эстонию. Таким образом, этим долгом нельзя сейчас обременять ни самих охранников, ни их семьи", – сказал Миксер, в среду отвечая на вопросы депутатов Рийгикогу.

По словам главы МИД, эстонское государство предоставило эстонским судовым охранникам на оплату правовых и бытовых расходов беззалоговый кредит на сумму более 110 000 евро.

"Однако когда они вернутся в Эстонию, правительство очень основательно обсудит эту тему и, если потребуется, предпримет нужные шаги", - пообещал Миксер.

Заместитель председателя фракции Консервативной народной партии (EKRE) Хенн Пыллуаас направил премьер-министру Юри Ратасу (Центристская партия) письмо с призывом к правительству финансово поддержать семьи судовых охранников, остающихся под стражей в Индии. В среду на инфочасе правительства в Рийгикогу член EKRE адресовал то же предложение и министру иностранных дел Миксеру.

По словам Пыллуааса, позитивно, что МИД предоставил несправедливо осужденным в Индии судовым охранникам беззалоговый кредит для оплаты расходов на жилье. Вместе с тем, фракция EKRE предложила освободить судовых охранников от обязанности погашать этот кредит, а расходы охранников на адвоката покрыть, например, частично из бюджета правительства.

Эстонские судовые охранники были задержаны в октябре 2013 года

Полиция южноиндийского штата Тамил-Наду 18 октября 2013 года арестовала в территориальных водах Индии 35 членов команды судовой охраны, находившихся на борту судна Seaman Guard Ohio американской фирмы Advanfort. В числе арестованных были 14 граждан Эстонии.

В декабре того же года всей команде судебные власти Индии предъявили задержанным обвинение в нелегальной перевозке топлива, нелегальной перевозке оружия и нелегальном входе в территориальные воды Индии.

Верховный суд Индии вернул прошедшее несколько судебных инстанций дело на низшую судебную инстанцию, в суд Тутикорина, который 11 января 2016 года приговорил обвиняемых к пяти годам лишения свободы.

В конце января судовые охранники решили обжаловать приговор и ходатайствовать об освобождении под залог. Суд 29 февраля отклонил ходатайство об освобождении под залог, но решил продолжить рассмотрение жалобы. Заседания по жалобе начались в октябре и продолжились в ноябре.

Эстония при каждой возможности поднимает тему судовых охранников в общении с представителями правительства Индии и требует продолжения судопроизводства без дальнейших задержек.

По состоянию на начало декабря 2015 года Эстония выделила задержанным в Индии судовым охранникам денежную помощь без залога в размере более 100 000 евро. Эти деньги были использованы для оплаты проживания, медицинской помощи и судебных издержек 14 эстонских судовых охранников.

Кроме того, министерство заплатило около 5500 евро представлявшему охранников летом в Верховном суде Индии адвокату. В январе 2016 года посольство также заплатило адвокату судовых охранников более 49 000 рупий (667 евро) штрафа, который был частью назначенного им по приговору суда наказания.

15 ноября 2016 года Эстония и Индия заключили соглашение об обмене осужденными, в соответствии с которым осужденные в другой стране граждане Индии или Эстонии смогут нести назначенное им наказание на родине. Соглашение нельзя применить до тех пор, пока не вступит в силу приговор судовым охранникам — это значит, что они должны отказаться от обжалования приговора.

Свен Миксер подчеркнул, что правительство готовится предпринять следующие шаги после того, как будет обнародовано решение суда, чтобы вернуть судовых охранников на родину.