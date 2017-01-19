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ФОТО: в Польшу прибыли колонны американских войск

Cегодня 17:30
Рубрика: За рубежом

В четверг на территорию Польши прибыли первые колонны военной техники и военнослужащих США. Расширение присутствия американских войск на восточном фланге НАТО происходит в соответствии с планом президента США Барака Обамы в ответ на агрессивные действия России.

Об этом в четверг, 12 января, сообщили служба новостей Би-би-си и 3-я танковая бригада 4-й пехотной дивизии США на своей странице в соцсети Facebook.

Соглашение об усилении присутствия НАТО в Восточной Европе было достигнуто на саммите в Варшаве и предусматривает размещение в странах Балтии и Польше боевых подразделений численностью около 1000 человек в каждой из этих стран. Кроме того, в рамках операции Atlantic Resolve в Центральной и Восточной Европе разместят около 4400 военнослужащих 3-й танковой бригады США.

Техника бригады была морем доставлена на прошлой неделе в Германию, а затем направилась своим ходом в Польшу. Общее командование подразделениями будет базироваться в Польше, а военнослужащих распределят между Литвой, Латвией, Эстонией, Болгарией и Венгрией, где они начнут принимать участие в военных учениях.

Подразделения планируется ротировать каждые девять месяцев.

Крупнейшее за десятилетия усиление военного присутствия США в Европе происходит за неделю до смены в США президента. По данным польского новостного агентства IAR, первоначальный план предусматривал переброску американских военных к концу января, но действующий президент Барак Обама решил ускорить процесс, чтобы избранный президент США Дональд Трамп не смог его остановить после вступления в должность 20 января.

В России назвали действия США агрессивным шагом, сообщило ТАСС. "Любая страна наращивание иностранного военного присутствия у своих границ может воспринимать и будет воспринимать негативно. Именно таким образом мы это и воспринимаем. Мы смотрим на это как на угрозу для нас и как на действия, которые угрожают нашим интересам, нашей безопасности", - сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В российском МИД развертывание дополнительных американских сил в Европе назвали дестабилизирующим фактором для европейской безопасности. "Что касается развертывания, притом столь поспешного, в последние дни администрацией Обамы американских сил в Европе, то это, естественно, является дестабилизирующим фактором для всего комплекса европейской безопасности", - сказал замминистра иностранных дел РФ Алексей Мешков.

Андрей Крашевский
Редактор

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