Аномальные холода в Европе: в Польше и Италии погибли приблизительно 20 человек

Мороз во Франции. Фото: AFP/Scanpix

Аномальные холода установились в первую неделю нового года в Европе. Холоднее всего было в горах Лапландии – на границе между Швецией и Финляндией. Там термометр показывал -42 градусов.

Правда, до рекордной отметки в -52,6 градуса еще далеко. Этот абсолютный рекорд холода был зарегистрирован в горах Лапландии 2 февраля 1966 года, передает dw.com.

17 жертв в Польше и Италии

Пришедшая из Скандинавии холодная воздушная масса окутала как север, так и юг Европы. В некоторых регионах Польши температура воздуха упала ниже -20 градусов. Из-за сильного похолодания в стране только за двое суток скончались 10 человек.

"В пятницу погибли семь человек. Этот день принес большее количество смертей с начала зимы", – сообщила представитель правительственного центра безопасности Божена Высоцкая.

Днем раньше были обнаружены еще три жертвы морозов. Таким образом с 1 ноября жертвами переохлаждения стали 53 человека, добавила она.

Власти опасаются, что число жертв увеличится. Прошлая зима в Польше была довольно теплая, но унесла 77 жизней. Зимой 2012-2013 годов от морозов погибли 177 человек.

В Италии к субботе, 7 января, жертвами холодов стали семь человек, в основном, бездомные. Снежные заносы парализовали работу двух аэропортов. Пути для грузовиков с продовольствием в полуразрушенный августовским землетрясением город Аматриче в центральной части страны прокладывали через сугробы чрезвычайные службы.

В Германии в горных районах Баварии температура достигала -26,9 градуса. Гололед сковал движение на многих автомагистралях страны. В ряде регионов власти обратились к населению с просьбой не использовать автомобили.

Московский рекорд

На Турцию и балканские страны обрушились снежные бури. В Стамбуле выпало до 40 сантиметров снега, а в некоторых регионах сугробы достигают метровой высоты. Сопровождаются метели небывалыми для этих мест морозами.

Болгарские власти сообщили о гибели трех беженцев, замерзших при переходе границы. Сообщения о первых жертвах холода поступают также из Чехии, Греции и России.

Синоптики Гидрометцентра РФ объявили в Москве предпоследний, оранжевый уровень опасности погоды на 8 января из-за аномальных морозов. Ночь на Рождество – с температурой -29,9 градуса – синоптики назвали самой холодной в российской столице за последние 120 лет.