Постпред США при ООН заявила о сохранении санкций против России до возвращения Крыма Украине

Никки Хейли. Фото: Reuters/Scanpix

США намерены сохранять антироссийские санкции до возвращения Крыма Украине и считают, что НАТО должна "держать двери открытыми" для новых членов. Об этом заявила в ходе дебатов в Совете Безопасности ООН по конфликтам в Европе новый постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

"Россия пытается дестабилизировать Украину и покушается на суверенитет Украины и ее территориальную целостность, - заявила она. - США привержены тем институтам, которые обеспечивают безопасность Европы. Наша поддержка НАТО непоколебима. Мы работаем над тем, чтобы сделать НАТО еще более эффективной организацией, укрепляя сотрудничество среди нынешних членов альянса и сохраняя дверь открытой для новых союзников, которые соответствуют критериям членства", передает ТАСС.

"Кроме того, НАТО обеспечивает военную подготовку и оборудование для повышения боеспособности Украины, Грузии и Молдавии", - отметила Хейли.

Постпред США при ООН утверждала, что Россия "попыталась помешать тем переменам, которых хотели украинцы". При этом она назвала решение России признать документы, выдаваемые в ЛНР и ДНР, "еще одним прямым вызовом попыткам добиться мира на востоке Украины".

"США считают, что улучшение отношений с Россией возможно, - отметила она. - В конец концов, мы сталкиваемся со многими общими угрозами. Однако более широкое сотрудничество с Россией невозможно в ущерб безопасности наших европейских друзей и союзников".

"Мы призываем Россию продемонстрировать приверженность миру, полностью выполнив положения минских соглашений, - отметила Хейли в заключение. - США и ЕС едины в том, что санкции в отношении России останутся в силе до тех пор, пока Москва не выполнит всех своих обязательств. Наши отдельные санкции, введенные в связи с аннексией Крыма, останутся в силе до тех пор, пока Россия не вернет Крым Украине".

Дебаты в Совете Безопасности по конфликтам в Европе идут под председательством министра иностранных дел Украины Павла Климкина, поскольку Украина в феврале председательствует в Совете Безопасности ООН.