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Послы Балтийских стран попросили СМИ Германии не называть Латвию, Литву и Эстонию бывшими советскими республиками (1)

Фото: icantcu/Creative Commons
Cегодня 12:38
Источник: BNS
Рубрика: За рубежом

Послы Латвии, Литвы и Эстонии в Германии в письме, адресованном порталу ZEIT ONLINE, обращают внимание на то, что Балтийские государства оказались в Советском Союзе не по собственной воле, а были оккупированы и аннексированы. По словам послов, Балтийские государства не являются преемниками права и государственности Советского Союза, и юридически, и политически не могут называться бывшими советскими республиками, сообщило министерство иностранных дел Литвы.

Обращение было вызвано рубрикой портала новостей ZEIT ONLINE "Наследие Советского Союза". Портал, по сообщению МИДа Литвы, оперативно и доброжелательно отреагировал на замечание, пообещав более не использовать понятие, не точное с точки зрения международного права.

Послы Латвии, Литвы и Эстонии в Германии в письме, адресованном порталу, говорят, что Балтийские государства в Советском Союзе оказались не по собственной воле, были оккупированы и аннексированы, а большинство государств Запада, в том числе и Германия, никогда не признавали осуществленной оккупации Балтийских государств.

В письме послы также отмечают, что Балтийские государства не были созданы с нуля после краха Советского Союза, а восстановили независимость, прерванную по время оккупации, а также декларировали преемственность своих государств. Поэтому Балтийские государства не являются преемниками права и государственности Советского Союза, и юридически, и политически не могут называться бывшими советскими республиками.

"Мы хотим обратить внимание на то, что определение Балтийских государств как "преемников государственности Советского Союза" не является исторически справедливым, и является неточным также и в смысле международного права", - отметили послы.

Дина Малова
Редактор

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