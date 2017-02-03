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Трамп пригрозил ввести налог на весь импорт из Мексики для оплаты стены

Фото: Reuters/Scanpix
Cегодня 07:06
Рубрика: За рубежом

Президент Дональд Трамп намерен ввести 20%-ый импортный налог на товары из Мексики и направить полученные деньги на финансирование стены вдоль границы с этой страной, заявил представитель Белого дома.

Это заявление было сделано сразу после того, как президент Мексики отменил свой визит в Вашингтон, сообщила в пятницу, 27 января, Русская служба Би-би-си.

В среду Дональд Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой для пресечения нелегальной иммиграции и наркоторговли. Он в очередной раз заявил, что строительство оплатит Мексика. Между тем президент Мексики Энрике Пенья Ньето постоянно заявляет, что его страна платить за "стену Трампа" не будет, в четверг объявил, что не поедет в Вашингтон на встречу с Трампом.

Через несколько часов пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сказал, что президент обсудил вопрос об импортном налоге на мексиканские товары с представителями конгресса, и что те рассматривают возможность включить эту меру в пакет реформ системы налогообложения. По его словам, 20-процентный импортный налог принесет американской казне около 10 миллиардов долларов в год.

"На данный момент наша страна облагает налогами экспорт, но позволяет импортным товарам свободно пересекать границу, что смехотворно", - сказал Шон Спайсер на борту президентского самолета, добавив, что этот налог покроет стоимость строительства стены.

Каждый день через американо-мексиканскую границу в обе стороны проходят товары на сумму в 1,6 млрд долларов.

Спайсер сказал, что детали плана еще разрабатываются, и что импортный налог может составить всего 5%.

Райнс Прибус, глава администрации Трампа, позже разъяснил, что налог на импорт из Мексики — это лишь один из возможных вариантов финансирования строительства стены.

Отношения между Мексикой и США заметно обострились на этой неделе, с началом работы Дональда Трампа в должности президента.

После того как Энрике Пенья Ньето отменил встречу с Трампом, тот сказал, что этот визит в любом случае был бы бессмысленным, если Мексика не согласилась бы оплатить строительство стены. "Если Мексика не хочет платить за крайне необходимую стену, будет лучше отменить грядущую встречу", - написал Трамп в "Твиттере", добавив, что торговый дефицит между США и Мексикой составляет около 60 млрд долларов.

Ранее президент Пенья Ньето сказал, что глубоко сожалеет о решении США возводить эту стену, добавив, что "Мексика не верит в стены". Выступая по телевидению с обращением к нации, он сказал: "Я уже не раз говорил, что Мексика не будет платить ни за какую стену".

Сенатор-республиканец Линдси Грэм предупредил, что за импортный налог расплачиваться придется американским потребителям. "Они могут ввести такие же налоги, что и мы. Это огромное препятствие для роста экономики", - написал он в интернете.

Слова "Построим стену" были одним из основных лозунгов во время предвыборной кампании Трампа, обещавшего построить громадный барьер вдоль 3200-километровой границы. Указ Трампа также предусматривает, что министерство внутренней безопасности наймет еще 10 тысяч пограничников.

"Страна без границ - не страна, - заявил Дональд Трамп. - Начиная с сегодняшнего дня, США вновь будут контролировать свои границы".

По оценкам Трампа, которые многие эксперты считают заниженными, возведение барьера на всем протяжении границы с Мексикой обойдется в 8-12 млрд долларов. По другим оценкам, стоимость стены может составить до 25 млрд долларов.

Андрей Крашевский
Редактор

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