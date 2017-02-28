CNN: Трамп купил более трех тысяч доменов с упоминанием своей фамилии

Дональд Трамп. Фото: AFP/Scanpix

По словам журналистов, с 1997 года Трамп приобрел тысячи уже существовавших доменов с упоминанием его фамилии для продвижения в сети различных коммерческих предприятий и будущих политических кампаний, а также для того, чтобы обезопасить себя от интернет-троллинга. Среди принадлежащих ему ресурсов оказались DonaldTrumpSucks.com ("ДональдТрампОтстой"), IHateTrumpVodka.com ("ЯНенавижуВодкуТрампа") и TrumpFraud.org ("МошенничествоТрампа"), передает Лента.

По словам главы имиджевой фирмы SpiderBoost Армандо Мартинеза, в покупке сайтов с оскорбительными доменами нет ничего удивительного. "Когда вы готовитесь к потоку клеветы и оскорблений, вы покупаете подобные ресурсы", — отметил он.

В материале телеканала отмечается, что только перед началом предвыборной кампании политик приобрел 93 доменных имени, например, TrumpEmpire.com ("ИмперияТрампа") и TrumpScam.com ("ТрампМразь"). В CNN уверены, что, покупая подобные домены, Трамп пытается избавиться от критики в сети. Даже после победы в предвыборной гонке президент США продолжил вкладывать деньги в доменные имена.

Большинство принадлежащих Трампу сайтов сейчас неактивны. Только 50 из них используются командой главы Белого дома. Еще 400 просто "перекидывают" посетителя на активные домены.