Впервые за 64 года победительницей конкурса "Мисс Вселенная" стала француженка

Мисс Вселенная. Фото: Seguia / Pacific Press/SIPA

Победительница конкурса "Мисс Вселенная" — 24-летняя студент-медик из Лилля Ирис Миттенар. Она обыграла 85 красивейших женщин мира на престижном конкурсе красоты, проходившем в столице Филиппин — Маниле.

Впервые за последние 64 года победительницей конкурса "Мисс Вселенная" стала представительница из Франции. Девушка готовится стать стоматологом-хирургом, сообщил BBC.

"Я потрясена. Я дотрагиваюсь до короны на голове со словами "Господи. Я в короне победителя. Не могу поверить", - поделилась новая "Мисс Вселенная" своими ощущениями.

В новой роли Ирис Миттенар намерена выступать за доступность детского образования и пропагандировать важность гигиены полости рта.

Миттенар получила корону из рук победительницы 2015 года - филиппинки Пии Вуртцбах.

Вице-мисс стала 25-летняя мисс Гаити Ракель Пелизье. На третьем - 23-летняя мисс Колумбия Андреа Товар.