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В автобусной аварии в Италии погибли не менее 16 человек, в основном школьники

Каркас сгоревшего автобуса. Фото: AFP/Scanpix
Cегодня 11:16
Рубрика: Разное

Не менее 16 человек погибли и 39 человек пострадали в автобусной аварии под Вероной, когда автобус с венгерскими школьниками, возвращавшимися с каникул во Франции, врезался в заграждение и загорелся.

По сообщениям местной полиции, инцидент произошел около полуночи 21 января. Автобус по невыясненным причинам съехал с дороги, сообщили lenta.ru, ТАСС и Би-би-си.

В венгерском МИД сообщили, что всего в автобусе находились 54 пассажира, включая сопровождающих и двух водителей, однако "по невыясненным причинам" людей могло быть больше. Возраст детей в автобусе — от 15 до 17 лет.

Руководитель полиции Джеральомо Лакуанита сообщил, что автобус столкнулся с препятствием и загорелся незадолго до полуночи. Кроме самого автобуса других участников ДТП не было, и пока непонятно, почему он сошел с дороги и налетел на ограждение.

По предварительной информации, после столкновения часть пассажиров вылетела через лобовое стекло, многие остались заблокированными в загоревшемся автобусе. По словам спасателей, тела погибших сильно обгорели.

Андрей Крашевский
Редактор

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