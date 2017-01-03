В следующем году на рабочие дни выпадет шесть государственных праздников

Флаг Эстонии на Тоомпеа. Фото: ERR

Из 12 государственных праздников в Эстонии в следующем году на рабочие дни выпадает шесть, как и в уходящем году.

Государственные праздники в 2017 году:

1 января – Новый год (воскресенье)

24 февраля — День независимости, годовщина Эстонской Республики (пятница)

14 апреля — Страстная пятница (пятница)

16 апреля — Пасха (воскресенье)

1 мая — День весны (понедельник)

4 июня — 1-й день Троицы (воскресенье)

23 июня — День победы (пятница)

24 июня — Яанов день (суббота)

20 августа — День восстановления независимости (воскресенье)

24 декабря — канун Рождества (воскресенье)

25 декабря — первый день Рождества (понедельник)

26 декабря — второй день Рождества (вторник)

В 2018 году на рабочие дни выпадет семь государственных праздников, в 2019 и 2020 году – девять из 12.