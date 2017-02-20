Власти Таллинна отказались дарить украинскому городу старые троллейбусы

Первые троллейбусы появились в Таллинне в 1965 году. Фото: Postimees/Scanpix

Глава расположенного в Киевской области города Белая Церковь Геннадий Дикий направил письмо исполняющему обязанности мэра Таллинна Таави Аасу с просьбой о предоставлении украинскому муниципалитету старых троллейбусов из троллейбусного парка эстонской столицы.

Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщила служба новостей "Радио 4" со ссылкой на портал Delfi.

По словам Дикого, сейчас в Белой Церкви шесть троллейбусных линий, которые обслуживают 18 троллейбусов, при этом большинство из них старше 20 лет.

Дикий обращает внимание на то, что троллейбусы часто ломаются, в связи с чем город нуждается почти в 30 троллейбусах в хорошем состоянии. Поэтому, ссылаясь на хорошие отношения двух стран, мэр просит Таллинн пожертвовать старые троллейбусы украинскому городу.

Украинскому градоначальнику ответил заведующий Таллиннским транспортным департаментом Андрес Харьо.

По его словам, сейчас украинскому городу в этом вопросе помочь нельзя, так как троллейбусы, о которых идет речь, находятся в крайне плохом состоянии, поэтому передать их с целью дальнейшего использования не представляется возможным.