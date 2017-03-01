В Эстонии хотят ввести дневной лимит для рыбаков-любителей

Окунь. Фото: Scanpix/Postimees

По словам Померанца, посетившего Пярну во вторник, как профессиональные рыбаки, так и любители из Пярнумаа сочли разумной идею дневного лимита любительской подледной ловли окуня, который, по мнению министра, мог бы вступить в силу в следующем сезоне.

Нужно решить, должен ли лимит выражаться в килограммах или экземплярах. "Когда инспектор окружающей среды оказывается на льду, ему проще пересчитать добычу поштучно и отсортировать маломерную рыбу", – сказал министр. По его словам, одним из вариантов является также лимит в 20 кг.

Рыбаки-любители также выступили с идеей, согласно которой добровольцы оказывали бы инспекции окружающей среды такую же помощь, как и в период нереста в лососевых реках Северной Эстонии.