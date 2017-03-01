В Эстонии хотят ввести дневной лимит для рыбаков-любителей
Министр окружающей среды Марко Померанц планирует со следующего сезона ввести дневной лимит любительской рыбной ловли, чтобы прекратить "черную" торговлю рыбой, пишет газета Pärnu Postimees.
По словам Померанца, посетившего Пярну во вторник, как профессиональные рыбаки, так и любители из Пярнумаа сочли разумной идею дневного лимита любительской подледной ловли окуня, который, по мнению министра, мог бы вступить в силу в следующем сезоне.
Нужно решить, должен ли лимит выражаться в килограммах или экземплярах. "Когда инспектор окружающей среды оказывается на льду, ему проще пересчитать добычу поштучно и отсортировать маломерную рыбу", – сказал министр. По его словам, одним из вариантов является также лимит в 20 кг.
Рыбаки-любители также выступили с идеей, согласно которой добровольцы оказывали бы инспекции окружающей среды такую же помощь, как и в период нереста в лососевых реках Северной Эстонии.
Там нет комментариев. Будьте первым!