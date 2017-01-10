В ночь на православное рождество в Эстонии ожидается 20-градусный мороз

Старый Таллинн в рождественскую ночь по старому календарю. Фото: Сийм Лыви/ERR

Ближайшие дни в Эстонии будут холодными и ветреными. В Рождество, которое восточные христиане отмечают в ночь с 6 на 7 января, температура воздуха в восточной части страны может опуститься ниже -20 градусов.

В среду, 4 января, на материковой части Эстонии пройдет небольшой снег, поземка. Температура воздуха ночью – от -7 до -12 градусов, на островах и в южной части страны – от -2 до -7, в течение дня температура упадет. Ночью усилится юго-восточный, восточный ветер. Порывы могут достигать 15-20 м/с. Днем ветер поменяется на северо-восточный, порывы – до 23 м/с.

В четверг местами пройдет небольшой снег. Ночью будет сильный ветер, в течение дня постепенно ослабеет. Температура ночью – от -10 до -15, на юго-востоке Эстонии – до -19. Днем – от -9 до -13 градусов.

В канун Рождества по юлианскому календарю ожидается ветреная погода. Температура ночью – от -10 до -15, на юго-востоке – до -20, днем – от -8 до -12 градусов.

В субботу, 7 января, ожидается снег, метель. К вечеру ветер стихнет. Температура воздуха ночью – от -9 до -14, на материковой части – от -15 до -20 градусов. Днем ожидается от -3 до -8 градусов, в центральной и восточной части страны – от -9 до -14.

В ночь на воскресенье местами пройдет снег, днем вероятность осадков будет меньше. Ветер умеренный южный, юго-западный. Температура воздуха ночью в Западной Эстонии – от 0 до -5, на побережье – до +2, а на востоке страны – от -7 до -12 градусов. Днем – на западе страны – от -2 до +2, на востоке – от -3 до -8.

В понедельник небольшой снег. Ветер сильный южный, юго-западный. Днем ослабеет. Температура воздуха ночью на западе – от -3 до +2, на востоке – от -4 до -9 градусов, в течение дня температура упадет.

Во вторник местами пройдет снег. При ясном небе на материковой части температура воздуха упадет ниже -10 градусов.