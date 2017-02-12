Наставник "Инфонета" Александр Пуштов: комплектация команды практически завершена

Главный тренер футбольного клуба "Инфонет" Александр Пуштов дал понять, что комплектация команды на новый сезон на 99% завершена.

Об этом он рассказал в интервью корреспонденту службы новостей "Радио 4".

"Говорить окончательное слово "нет" (на вопрос, будут ли в команде еще новички - прим. rus.err.ee) я бы не стал, но на 99% наша трансферная политика на предстоящий сезон завершена. Подписание соглашений с новыми футболистами возможно, если произойдет какой-то форс-мажор. Например, если кто-то из наших нынешних игроков получит возможность уехать за границу. Или же, не дай бог, если кто-то получит тяжелую травму. Тогда вопрос о комплектации может вновь стать актуальным", - пояснил Александр Пуштов.

"А так на сегодняшний день у нас сформирован боеспособный состав, который в состоянии решать поставленные на новый сезон задачи", - добавил главный тренер "Инфонета".

В зимнее межсезонье "Инфонет" усилили бывшие футболисты нарвского "Транса" Роман Нестеровский и Кирилл Нестеров, а также сыгравший пять матчей за сборную Эстонии Альберт Проза.

Покинули команду Николай Машичев, Денис Внуков и Сергей Мошников.

На следующей неделе "Инфонет" проведет контрольные матчи против "Елгавы" (второе место в чемпионате Латвии) и "Лиепаи" (четвертое место в чемпионате Латвии).

В чемпионате Эстонии по футболу 2017 года таллиннский "Инфонет" будет выступать под названием FCI Tallinn.