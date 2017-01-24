Никита Баранов остался в Чехии без контракта

Никита Баранов надеется уехать за границу. Фото: ERR

Центральный защитник сборной Эстонии по футболу Никита Баранов не сумел трудоустроиться в чешском клубе "Теплице".

Об этом во вторник, 17 января, сообщил портал Soccernet.ee, отметив, что главный тренер "Теплице" Даниэль Шмейка остался недоволен действиями Баранова и его коллеги по амплуа, также находившегося в команде на просмотре защитника из Сербии Ивана Остоича в контрольном матче против клуба "Писек".

Та встреча завершилась со счетом 4:4. Никита Баранов провел на поле все 90 минут.

В Эстонии Баранов выступал за "Флору", но в нынешнее межсезонье 24-летний защитник надеется подписать контракт с зарубежным клубом.