Андреас Раудсепп продлил контракт с "Левадией"

Андреас Раудсепп остался в "Левадии". Фото: ERR

Имеющий опыт выступлений за сборную Эстонии по футболу Андреас Раудсепп подписал новый контракт с таллиннской "Левадией".

Об этом во вторник, 31 января, сообщила пресс-служба "Левадии", отметив, что новое соглашение футболиста с клубом действует до конца текущего года.

Первый профессиональный контракт с "Левадией" защитник Андреас Раудсепп подписал в 2013 году.

По итогам прошлого сезона он надеялся найти себе клуб за границей, но до конкретики дело так и не дошло.