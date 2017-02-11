ФОТО и ВИДЕО: Кальюлайд и Сильдару открыли международный турнир экстремалов Simple Session

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд и фристайлистка Келли Сильдару открыли международный турнир BMX-велосипедистов и скейтбордистов Simple Session, который в 17-й раз проводится в Таллинне.

Глава государства похвалила организаторов соревнований - братьев Марио и Ристо Калмрет, и пожелала удачи всем участникам Simple Session.

"В Эстонии нет другого международного спортивного турнира такого высокого уровня, как Simple Session," - написала Кальюлайд на своей странице в соцсети Facebook.

Вместе с Кальюлайд в открытии соревнований в столичном центре Saku Suurhall, за которыми будут следить с телеэкранов сотни тысяч любителей экстремального спорта по всему миру, приняла участие юная эстонская фристайлистка Келли Сильдару, недавно возвратившаяся со Всемирных экстремальных игр (X-Games) в Аспене с двумя золотыми медалями.

В первый день соревований прошла квалификация, где свои виртуозные трюки демонстрировали скейтбордисты и ВМХ-райдеры в двух категориях: "стрит", где маневры выполняются на площадке, напоминающий городской рельеф, и в категории "парк" - катание в зоне, оборудованной различными препятствиями, сообщила "Актуальная камера".

К сожалению, эстонские скейтбордисты не прошли отборочный раунд. А еще один участник из Эстонии - райдер Арто Арукууск - поборется за выход в финал в категории ВМХ-парк.

В этом году в турнире BMX-велосипедистов и скейтбордистов Simple Session за победу борятся 150 лучших спортсменов из 34 стран. Для соревнований подготовлена уникальная трасса, не имеющая аналогов в мире.

В четверг и пятницу участники провели официальные тренировки. В субботу проходят квалификационные соревнования, а в воскресенье в финальных заездах определятся победители турнира, который входит в зачет Кубка мира.

Популярность мероприятия организаторы объясняют тем, что соревнования будет интересно смотреть и людям, которые еще даже не знают, что такое ВМХ.

Добавлен видеосюжет "Актуальной камеры".