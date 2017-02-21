Отыгравший сезон за силламяэский "Калев" защитник из Латвии вернулся на родину
Выступавший в минувшем сезоне за силламяэский "Калев" латвийский защитник Александр Соловьев продолжит карьеру на родине.
Защитник усилил ряды команды Рижской футбольной школы, которая выступает в высшей лиге чемпионата Латвии.
Об этом было объявлено во вторник, 14 февраля.
В прошлом сезоне 28-летний Александр Соловьев был в "Калеве" игроком основного состава. Силламэясцы заняли в чемпионате Эстонии пятое место.
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