Отыгравший сезон за силламяэский "Калев" защитник из Латвии вернулся на родину

Предприятие Elektrilevi направило в Департамент конкуренции ходатайство о снижении с 1 июля средней цены сетевой услуги. Больше всего сетевая плата снизится для предприятий примерно на 8 %, для бытовых потребителей цена снизится на 4%. Второе изменение заключается в том, что с 2018 года будет установлена фиксированная плата для мест, где электричество не потреблялось в течение года или потреблялось в общей сложности в объеме менее 250 киловатт-часов. Стоимость фиксированной платы составит 2-5 евро.