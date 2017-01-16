Футболист "Инфонета" Сергей Тумасян: на просмотр в "Хетафе" я еще не ездил

Сергей Тумасян с чемпионским кубком. Фото: Сийм Семискар, ERR Sport

Чемпион Эстонии по футболу - таллиннский клуб "Инфонет" - продолжает подготовку к новому сезону. При этом не исключено, что зимой команду могут покинуть несколько ее лидеров, к которым проявляют интерес зарубежные клубы.

В конце декабря российские СМИ опубликовали новость о том, что к полузащитнику "Инфонета" Сергею Тумасяну проявляет интерес испанский клуб "Хетафе", выступающий во втором по силе футбольном дивизионе своей страны. Материал тут же перевели эстонские спортивные ресурсы, а дальше всех в субботу зашел портал Soccernet.ee, написавший, что Тумасян уже успел съездить на просмотр в "Хетафе".

Однако сам Сергей Тумасян в интервью информационной программе "Эхо дня", выходящей на "Радио 4" сказал, что ни на какой просмотр он не ездил, хотя интерес со стороны играющего во втором по силе дивизионе чемпионата Испании "Хетафе" к нему действительно есть.

"На просмотр я не ездил. В российских СМИ писалось о том, что просмотр еще предстоит. Пока я нахожусь в расположении "Инфонета" и жду дальнейших новостей. Переговоры с "Хетафе" ведут агент и мой отец. Каких-то деталей пока раскрыть не могу", - прокомментировал Тумасян.

По словам Тумасяна, интерес перебраться в более сильный чемпионат у него есть, но если до конкретики дело не дойдет, то он с удовольствием продолжит выступать за "Инфонет", с которым недавно продлил контракт на два года.

Исполнительный директор "Инфонета" Александр Алтосар рассказал, на каких условиях клуб готов отпустить одного из своих лидеров: "При определенной денежной компенсации клуб согласится пойти навстречу Сергею. Главное, чтобы ситуация не затягивалась, а то нам будет трудно найти за короткое время ему замену. То есть нам хочется, чтобы определенность наступила до 1 февраля.

Калимуллин остается в команде

В настоящее время "Инфонет" продолжает подготовку к новому сезону. И если Тумасян готовится вместе с командой, то ключевой центральный защитник, ганец Офосу Аппиа, проходит просмотр в казахстанском клубе "Кайрат". "С Офосу была предварительная договоренность, что если он найдет себе клуб, который сможет выплатить нам определенную компенсацию, то мы не будем чинить никаких препятствий. Конечно, нам хотелось бы его оставить у себя", - отметил Алтосар.

По словам Алтосара, в случае ухода Аппиа заменить его в центре обороны могут как недавно перешедший в "Инфонет" из "Транса" Роман Нестеровский, так и ветеран Андрей Калимуллин. "Новых центральных защитников мы искать не будем, даже если Аппиа уйдет. Калимуллин, которому 39 лет, точно проведет еще один сезон с нами. Андрей находится в хорошей физической форме.

Мошников может покинуть "Инфонет"

Весьма вероятно, что в межсезонье "Инфонет" покинет и полузащитник сборной Эстонии Сергей Мошников. "Возможно, он уедет в тот же Казахстан. Он уже когда-то там играл. Пока же он тренируется с нами", - сказал Алтосар. По словам исполнительного директора клуба, к Дмитрию Круглову и Владимиру Воскобойникову зарубежные клубы интереса пока не проявляли.

Новый сезон для "Инфонета", который сменил название на FCI Tallinn, стартует 26 февраля матчем за Суперкубок Эстонии против таллиннской "Флоры".