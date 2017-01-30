Нарвитяне вернулись на второе место в чемпионате Эстонии по футзалу

Футболисты "Нарва Юнайтед" празднуют успех. Фото: Facebook Narva United

В минувшие выходные состоялись все матчи 12-го тура чемпионата Эстонии по футзалу в высшем дивизионе.

Как сообщили в понедельник, 23 января, "Новости спорта" на волне "Радио 4", "Нымме Олибет" в гостях переиграл силламяэский "Моликорп Силмет" - 13:3. Больше половины голов победителей - семь - на свой счет записал Эрвин Стюф.

Действующий чемпион "Космос" потерпел второе поражение подряд. На сей раз таллиннцы на своей площадке уступили команде "Нарва Юнайтед" — 1:5. Нарвитяне, воспользовавшиеся осечкой "Ринопала", вернули себе вторую строчку в турнирной таблице.

Поединок между столичным "Ринопалом" и силламяэской "Диной" стал настоящим шоу для зрителей. Хозяева контролировали игру, и на перерыв команды ушли при счете 3:0 в пользу таллиннцев. В середине второго тайма игра перевернулась с ног на голову. При счете 4:2 "Ринопал" исчерпал лимит фолов, и гости трижды пробивали 10-метровый. К точке неизменно подходил Евгений Чигринов. И все три раза выигрывал дуэль у голкипера Алекса Ренина.

Спасти ничью "Ринопал" смог за 35 секунд до конца встречи. Евгений Меркурьев реализовал пенальти, назначенный за игру рукой в штрафной площади. Итог — 5:5.

Лидер "Аугур Энемат" одолел "Аратат ТТУ" со счетом 14:5.

За два тура до конца регулярного чемпионата таблицу возглавляет "Аугур" - 31 очко. Следом идут "Нарва Юнайтед" (25) и "Ринопал" (24).