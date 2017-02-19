Эстонские шпажистки стали вторыми на этапе Кубка мира в Лугано

Каждый четвёртый учитель в Эстонии не знает свои трудовые права: об этом говорится в исследовании, заказанном Министерством образования. Во многих школах труд педагогов до сих пор оплачивается по старой системе на основе часов. Учителя считают её непрозрачной, а также сетуют на слишком запутанные должностные инструкции, передает "Актуальная камера".