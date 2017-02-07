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Глава нарвской полиции Сергей Андреев надеется в 2017 году полностью решить кадровый вопрос

Иллюстративное фото. Фото: Postimees/Scanpix
Cегодня 13:39
Рубрика: Ида-Вирумаа

Руководитель Нарвского отделения полиции Сергей Андреев сказал в эфире Нарвской студии "Радио 4", что проблема дефицита кадров, которая была несколько лет назад, уже не такая острая. Вакантными осталось только несколько мест в патрульно-постовой службе, которые он надеется заполнить в нынешнем году.

"Структура по производству укомплектована полностью. Единственные места, где есть вакансии – это в патрульно-постовой службе. Их немного, надеемся в этом году полностью укомплектовать штат сотрудников", – сказал Андреев.

По его словам, число патрулей в регионе – Нарва, Нарва-Йыэсуу, Силламяэ и Вайвараская волость – увеличилось. Если раньше в среднем на дежурство выходило три экипажа, то сейчас четыре, иногда пять экипажей.

"Каждый день планируем работу в зависимости от рисков. Если вызовов больше выпадает на четверг, пятницу и субботу, то увеличиваем число патрулей. Так же и в дорожном надзоре знаем, когда и где происходит больше ДТП, и на это время планируем дополнительные наряды", – объяснил Андреев.

В Нарвском отделении полиции всего 13 помощников полицейских. Андреев сожалеет, что так мало людей согласилось добровольно помогать полицейским: "Возможно, мы недостаточно привлекаем их".

В передаче "Народу важно" ректор Академии МВД Катри Райк сказала, что за последние два года из 44 выпускников академии, проходивших практику в Ида-Вирумаа, 17 решили продолжить службу на Северо-Востоке Эстонии.

Артур Тооман
Редактор

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