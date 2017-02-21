Прокуратура больше года продолжает расследование аварий с участием автобусов Lux Express в Ида-Вирумаа

ДТП с автобусом Lux Express. Фото: Департамент полиции и погранохраны Эстонии

В январе и феврале прошлого года в Ида-Вируском уезде с разницей примерно в 10 дней произошли две серьезные аварии с участием междугородних автобусов Lux Express. Один человек тогда погиб, десятки попали в больницы, одному пришлось ампутировать руку. Расследование этих ДТП продолжается до сих пор.

Об этом во вторник, 14 февраля, корреспонденту портала rus.err.ee сказала пресс-секретарь Вируской окружной прокуратуры Елена Филиппова.

"Расследование продолжается. Сейчас ждем результаты технических экспертиз", - добавила она.

Ранее следователи допросили в качестве подозреваемых водителей попавших в аварии автобусов.

Сразу после аварий фирма Lux Express не исключала, что предъявит гражданский иск против государства в лице Департамента шоссейных дорог. По словам главы предприятия Lux Express Ханнеса Саарпуу, необходимо выяснить, выполнял ли департамент свои обязанности по обслуживанию дорог, и могла ли небрежность ведомства способствовать ДТП.

На вопрос, не отказалась ли фирма от своих требований, пресс-секретарь Lux Express сообщил rus.err.ee, что поскольку следствие все еще продолжается, то со своей стороны перевозчик пока никаких шагов не предпринимал.

Напомним, 29 января 2016 года, на восьмом километре шоссе Йыхви-Тарту-Валга в Ида-Вируском уезде междугородний автобус Lux Express, следовавший из Риги в Петербург, выехал с проезжей части в канаву и перевернулся набок.

В автобусе находились 26 пассажиров и двое водителей. 13 человек были доставлены в Ида-Вирускую центральную больницу. Двое из них получили тяжелые травмы. Одному из пострадавших - гражданину России - ампутировали руку.

Еще одна серьезная авария с участием автобуса Lux Express, ехавшего из Санкт-Петербурга в Ригу, произошла в Ида-Вирумаа 8 февраля 2016 года.

По первоначальным данным, грузовик с прицепом с латвийскими регистрационными номерами, ехавший из Тарту в Йыхви, потерял управляемость на скользкой дороге и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом. На момент ДТП в автобусе находилось 19 пассажиров и двое водителей. Один из водителей автобуса погиб. 13 человек были доставлены в больницу.