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Осиновский пообещал жителям Ида-Вирумаа сократить безработицу за счет создания новых рабочих мест

Video
Сергей Рымар
Cегодня 21:16
Рубрика: Ида-Вирумаа

Безработица и доступность стоматологических услуг стали основными темами рабочего визита министра здоровья и труда Евгения Осиновского в Ида-Вирумаа. Подробности - в сюжете корреспондента "Актуальной камеры".

Свой рабочий визит на Северо-Восток министр труда и здоровья Евгений Осиновский начал со встречи в Йыхви, где обсудил эффективность деятельности регионального отделения Кассы страхования по безработице и подвел первые результаты внедренных в прошлом году особых мер, предназначенных для региона Ида-Вирумаа в связи с сокращениями в сфере производства сланцевого масла и химической промышленности.

По оценке руководителя Ида-Вируской кассы по безработице Аннеки Теэлахк, программа дотаций предприятиям, создающим в регионе свыше 20 рабочих мест, показала себя эффективно - работу нашли более 150 человек.

"У нас уже есть первые показатели. Я думаю, что дела с пособием на создание рабочего места у нас довольно удачны. У нас уже есть шесть предприятий, с которыми мы заключали договора, и где-то 10 предприятий, с которыми мы планируем эти контракты заключать. На данный момент создано 179 рабочих мест", - рассказала Теэлахк.

Несмотря на дотации и программы, Ида-Вирумаа сегодня остается на первом месте по числу безработных, поэтому, по словам Осиновского, и в этом году регион остается приоритетным для государства.

"Конечно же, исходя из этого регион останется приоритетным для нас и в новом году. Как я сказал, хотим продлить уже существующую программу для того, чтобы дополнительно мотивировать создание рабочих мест и уже с мая этого года запускается абсолютно новая программа по дополнительному обучению работающих людей. И с помощью этого в ближайшие годы снизить уровень безработицы в регионе на нормальный средний по Эстонии уровень", - сказал министр здоровья и труда Евгений Осиновский.

Следующая встреча прошла в Нарве с зубными врачами, где обсуждали новую программу компенсаций за лечение зубов для взрослых пациентов. Министр подробно рассказал о том, какие изменения вступят в силу в июле этого года.

"До сих пор лечение зубов для взрослых не компенсировалось в Эстонии. Бесплатное лечение зубов для детей, конечно же, останется, и с 1 июля добавится дополнительная компенсация работающим людям, а также пенсионерам. Что касается пенсионеров, то с 1 июля государство ежегодно будет компенсировать лечение зубов в объеме 85 евро", - пояснил Осиновский.

Взрослым пациентам будет компенсироваться до 30 евро в год за услуги зубного врача. Специалисты позитивно отреагировали на эту новость, компенсация улучшит доступ к стоматологическим услугам.

"Для населения увеличится доступность стоматологической помощи - это однозначно, потому что государство нашло возможность дополнительного вливания финансовых средств. Так что здесь оценка только положительно", - считает главный врач Нарвской зубной поликлиники Станислав Беляков.

А уже вечером в стенах Нарвского колледжа Тартуского университета министр Осиновский пообщался со студентами и местными жителями

Надежда Берсенёва
Редактор

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