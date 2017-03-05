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Врачебные услуги в Нарве: медсостав давно не обновлялся

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Сергей Рымар
Bчера 21:56
Рубрика: Ида-Вирумаа

Доступность медицинской помощи давно стала притчей во языцех системы соцобеспечения Эстонии. "Актуальная камера +" пыталась выяснить, будут ли сдвиги.

Доступность медицинской помощи в регионах - одна из последних реформ в сфере здравоохранения в нашей стране. Программа Больничной касссы подразумевает, что центральные больницы, образно говоря, берут шефство над общими больницами.

Так, например, если какую-то услугу не может оказывать Нарвская больница, то присылают врача из Ида-Вируской центральной больницы.

С января этого года ежедневно в Нарвской поликлинике прием ведут два невролога. Помимо этих специалистов, в поликлинике также начали принимать врачи-офтальмологи.

Для нарвитян это радостная новость. До сегодняшнего дня попасть к глазному врачу было не просто, для обследования у специалиста приходилось ездить за 50 км в больницу в Пуру, что доставляло немало хлопот, особенно пожилым людям.

Открыть кабинет офтальмолога в приграничном городе стало возможным благодаря сотрудничеству между Нарвской больницей, Клиникой Тартуского университета и Ида-Вируской центральной больницей.

"Это договоренность больниц. Если Больничная касса будет это акцептировать, то так оно и будет впредь. Сейчас Больничная касса согласна с мнением двух больниц. У нас есть еще большой покровитель - Клиника Тартуского университета. Это трехсторонний договор", - поясняет член правления Нарвской больницы Олев Силланд.

На данный момент Нарвская больница обеспечивает население медицинскими услугами по 18 направлениям. Изначально планировалось больше половины из этих направлений, например, детское и инфекционное отделения, кардиологию, ортопедию, пульмонологию полностью сосредоточить в центральной больнице уезда. Но потом были внесены в этот план изменения.

Медсостав в Нарве давно не обновлялся, в основном здесь работают специалисты старшего поколения.

"Но здесь специалистов не хватает, и никуда не денешься. Из Тарту мы последнего специалиста получили не помню сколько лет назад. Так что сейчас работаем с теми врачами, которые здесь уже очень давно и еще заканчивали вузы при советской власти", - говорит Силланд.

Решение проблем, как обычно, упирается в деньги. Как говорит Силланд, можно обижаться на нарвскую медицину, но с учетом дефицита средств у Больничной кассы вряд ли что-то изменится.

Статистика

Средняя продолжительность жизни в Эстонии составляет 71 год у мужчин и 81 - у женщин.

Эти показатели ниже, чем средние по Европе. Так средний европейский мужчина живет на 6 лет дольше, чем эстонский. С женщинами разница не так велика - всего два года в пользу жительниц Европы.

При этом в состоянии относительного здоровья, когда человеку не нужно регулярно ходить к врачу, эстонские мужчины живут 54 года, а женщины - 59.

Доступностью и качеством эстонской медицины жители скорее довольны - таковых 63 процента. И 37 процентов недовольных соответственно.

Если же говорить о том, что вызывает большее недовольство - ответ как правило один: длинные очереди к врачам-специалистам.

При этом хорошая доступность медицинских услуг в целом отмечается только в Таллинне и в Тарту, в регионах еще есть над чем поработать.

Виктор Сольц
Редактор

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