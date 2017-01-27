Футбол и социальные навыки: в Нарве стартует программа SPIN для подростков

Детский футбол - он такой. Фото: ERR

В Нарве 21 января заработает программа SPIN, в рамках которой в городе начнутся занятия по футболу для детей в возрасте 10-13 лет. Особенность этой программы в том, что во время занятий спортом у детей будут развивать социальные навыки общения, разрешения конфликтных ситуаций, работы в команде.

Программа SPIN за два года работы в Таллинне и Кохтла-Ярве уже успела показать хорошие результаты. "Изменила жизни сотен подростков. Влияние программы видно в развитии у детей социальных навыков, в сокращении поведенческих факторов риска и даже в улучшении успеваемости в школе”, - делится собственным опытом руководитель программы Кейт Фомочкин.

В Нарве начнут работу три группы для участников в возрасте от 10-13 лет, две группы для мальчиков и одна - для девочек. Встречи будут проходить три раза в неделю. Участие в программе бесплатное и умение играть в футбол не является обязательным.

В Нарве программу спонсирует Британский Совет, поддерживает Министерство внутренних дел, город Нарва, Эстонский футбольный союз, Департамент полиции и погранохраны и другие партнеры. С каждой группой будет работать подобранный профессиональный тренер из футбольного клуба "Нарва Транс" и вспомогательный специалист с опытом в сфере молодежной работы.

Программа SPIN разработана по примеру модели программы Kickz, которая успешно работает в Великобритании уже почти 10 лет.

Открытие состоится 21 января в 14:00 в Нарвском спортхолле.