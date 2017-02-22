В Силламяэ на базе местной больницы хотят создать центр здоровья

Силламяэ. Фото:"Северное побережье"

Социальная комиссия горсобрания Силламяэ одобрила проект создания на базе местной больницы центра здоровья. Общая стоимость проекта - более 900 000 евро, государство может выделить 609 000 евро, оставшуются часть должна инвестировать больница, которая в свою очередь ходатайствует перед горсобранием о покрытии 50% от ее доли. Проект должно одобрить городское собрание.

Город должен подать проектную заявку в Министерство социальных дел к 8 марта 2017 года. Общая стоимость проекта по реконструкции помещений больницы и созданию центра здоровья составит 917 520 евро, из которых господдержка - около 609 000 евро.

Оставшуюся сумму больница должна покрыть из собственных средств - это доля участия в проекте в размере 198 500 евро и сумма на неподдерживаемые фондом расходы - 110 000 евро, такие, как ремонт лифта, обустройство регистратуры и прочих помещений, где медицинские услуги напрямую оказываться не будут, но которые необходимо тоже реконструировать. Так как своих средств на реализацию такого масштабного проекта у больницы недостаточно, то она обратилась к городскому собранию с просьбой поддержать этот проект, покрыв за счет городских средств половину от доли софинансирования больницы.

Председатель городского собрания Елена Коршунова на состоявшемся 14 февраля заседании соцкомиссии подчеркнула, что в ходе прошедшей в прошлую пятницу встречи между представителями руководства города и министром госуправления Михаилом Корбом последний сообщил, что с 2018 года, то есть после ликвидации части уездных самоуправлений, обязанности по организации медицинских услуг первичного уровня, то есть услуг семейных врачей, лягут на плечи местных самоуправлений.

Решение о разработке проекта по созданию центра здоровья будет принято на заседании горсобрания 28 февраля. Реализация проекта, если все стороны его добрят, возможна в 2017-2018 годы.