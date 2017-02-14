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Майлис Репс оценила готовность Ида-Вирумаа к строительству государственных гимназий

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Алексей Фёдоров, Сергей Рымар
Cегодня 21:22
Рубрика: Ида-Вирумаа

Министр образования Майлис Репс посетила с визитом Ида-Вирумаа. Репс оценила готовность региона к строительству государственных гимназий. О том, где они будут находиться, выясняла "Актуальная камера".

Три года назад Министерство образования и власти Кохтла-Ярве подписали договор о строительстве в городе государственной гимназии. Первоначальный текст соглашения за это время претерпел основательные изменения: гимназию в итоге решили строить на месте бывшей Пярнаской основной школы, которая уже несколько лет закрыта. И это решение должно стать окончательным

"В Кохтла-Ярве все вошло в решительную фазу. Есть решение, скоро начнется разработка нового проекта. Но пока еще нужно время, возможно месяц, и потом уже начнутся решительные действия", - сказала министр образования и труда Майлис Репс.

Новая гимназия рассчитана на 250 учеников. Однако старшеклассников в Кохтла-Ярве значительно больше, и их число не уменьшается. Более того, по словам руководителей города, с каждым годом обучение в гимназии все чаще предпочитают учебе в профетехцентрах. Так, сегодня в пяти гимназиях города учится 386 человек.

"Вот мы сегодня и договаривались о том, чтобы увеличить проектную мощность здания, которую планируют построить на данном участке - Пярна 47 - до 350 мест. Но это уже архитектурное задание, которое будет дано тем, кто будет делать проект", - пояснила вице-мэр Кохтла-Ярве Нина Алексеева.

Согласно договору, при строительстве госгимназии в Кохтла-Ярве муниципальные гимназии должны сменить свой статус на основные школы. В новом заведении учебный процесс будет проходить по той же схеме, что и в действующей в Йыхви первой и пока единственной в регионе госгимназии: половина учащихся получает образование по программе эстонской гимназии, половина - по схеме 60 на 40. Опыт полутора лет работы Йыхвиской госгимназии, по словам ее директора, доказывает, что совместное обучение русско- и эстоноязычных школьников способствует сближению культур.

"Надо осуществлять новую учебную парадигму, то есть учить и учиться так, чтобы ученики развивались эффективнее и быстрее, и их знания были глубже. И вторая цель - интеграция. Опыт полутора лет показывает, что все идет, как мы и думали. Поэтому нам взрослым ничего делать даже не надо. Молодежь сама все сделает", - рассказал директор Йыхвиской государственной гимназии Тармо Валгепеа.

По словам вице-мэра Нины Алексеевой, есть надежда, что госгимназия в Кохтла-Ярве откроет свои двери уже в сентябре 2019 года.

В Нарве две госгимназии должны заработать не позднее 2021 года

Договор о намерении государства построить здесь две совершенно новые гимназии - одну с русским языком обучения, другую - с эстонским был подписан между местными властями и Министерством образования ещё в мае минувшего года. На это предусмотрено около 10 миллионов евро.

Прошел почти год, но дело так и не сдвинулось с мертвой точки. По словам директора эстонской гимназии Ута Кроон-Ассафрей, у нее никакой информации нет, а коллектив находится в подвешенном состоянии уже несколько лет. По ее словам, у руководства гимназии нет никакого голоса в принятии решения, поэтому остается только ждать.

"В первую очередь, было бы важно какое-то решение. Решение, что продолжим так, либо решение, что будем точно менять и, если будем точно менять, то когда? А то мы живем уже энное количество лет, затрудняюсь даже сказать сколько, в ожидании чего-то, сами не зная что будет. Ведь будучи просто директором школы и работником школьного коллектива мы здесь имеем относительно малый голос, если так можно сказать", - рассказала директор эстонской гимназии Ута Кроон-Ассафрей.

Прояснить ситуации должна министр образования Майлис Репс, которая приехала сегодня в Нарву с рабочим визитом. «Актуальная камера» спросила у министра, кто виноват в том, что в течении года нет никакой конкретики. По ее словам, поскольку правительство совсем недавно поменялось и из Нарвы были неоднозначные сигналы о готовности или неготовности, необходимо сегодня расставить все точки над «и».

"Сказать, что виноваты, невозможно потому, что все время что-то решают, все время что-то делают. Но в Нарве были разные сигналы, поэтому мы и приехали", - пояснила Репс.

По словам мэра Нарвы Тармо Таммисте, позиция руководства города по этому вопросу не изменилась, город желает и свою готовность подтвердил в договоре о намерении.

"Я так предполагаю, что сегодняшняя встреча дала ответ министерству, что мы хотим идти дальше по этому договору, который мы подписали и мы не хотим, чтобы сроки строительства двинулись куда-то дальше", - пояснил Тармо Таммисте.

Надежда Берсенёва
Редактор

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