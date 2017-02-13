Глава MISA о переезде фонда интеграции в Нарву: это решение может принести пользу

Вид на Нарвскую крепость. Фото: Postimees/Scanpix

Наряду с созданием в Нарве Дома эстонского языка в следующем году в Нарву будет переведен Фонд интеграции и миграции MISA ("Наши Люди"), заявил министр культуры Индрек Саар во время визита в приграничный город в минувшую пятницу. Глава MISA Дмитрий Бурнашев видит пользу от этого решения.

Дмитрий Бурнашев сказал в интервью службе новостей "Радио 4", что тема перевода MISA в Нарву появилась не сегодня: "Просто до недавнего момента обсуждались разные варианты того, что и как делать. На сегодняшний день можно сказать, что да, есть такое решение, что мы переезжаем в Нарву".

На вопрос, когда может состояться переезд, Бурнашев ответил, что это будет возможно не раньше первого квартала будущего года. "Самый разумный вариант был бы переезд в помещения создаваемого творческого инкубатора Vaba Lava, то есть в нынешний комплекс "Балтиец". Тогда нам необходимо дождаться, пока там будут проведены необходимые работы. Физически это будет возможно не раньше первого квартала будущего года".

По его словам, на открытие комплекса Vaba Lava, создание Дома эстонского языка и переезд MISA в Нарву надо смотреть в комплексе. "За этим четко прослеживается желание создать больше рабочих мест в Нарве и регионе. Причем именно эстоноязычных рабочих мест, то есть сделать так, чтобы эстонский язык звучал в Нарве больше и чаще. Я думаю, что это может принести определенную пользу".