Депутат горсобрания Нарвы выразил претензии главе МВД по поводу финиша "Десант в Утриа"

Военная игра "Десант в Утриа" проходит в Эстонии каждый год. Фото: Кайтселийт

Депутат городского собрания Нарвы Юрий Рауд направил министру внутренних дел письмо, в котором выразил претензии по поводу того, как в Нарве была проведена заключительная фаза военно-спортивной игры "Десант в Утриа", назвав это мероприятие устрашающим для жителей города.

"14 января около полудня от стрельбы из автоматического оружия шок испытали как взрослые, так и дети, которые в тот момент гуляли в районе Липовки в Нарве. Люди в камуфляже установили пулеметы на стене Нарвского бастиона и устроили стрельбу над головами людей, гулявших у реки всего в нескольких десятках метров. Кто-то из родителей бросился прикрывать собой детей, многие очень испугались, в панике были и те, кто гулял у моста близ Липовки", - написал Рауд министру внутренних дел, передает в воскресенье, 29 января, BNS.

По его словам, постепенно люди сообразили, что, судя по всему, идут учения, поскольку от монумента "Шведский лев" начали двигаться дисциплинированные группы солдат, откуда и прозвучали выстрелы, судя по всему, холостыми патронами.

"Один из жителей позвонил в полицию на номер 112, но ему рекомендовали перезвонить в Нарвскую префектуру, поскольку оператор не был в курсе происходящего. В социальных сетях развернулась бурная дискуссия и выяснилось, что это был финиш игры "Десант в Утриа", - отметил Рауд.

Депутат спросил у министра внутренних дел, знали ли Нарвские власти об этой игре и ее сценарии на территории Нарвы, в том числе, использовании огнестрельного оружия.

"Как вы считаете, должны ли горожане быть заранее информированы о проведении таких игр с применением огнестрельного оружия, а также должна ли быть ограничена территория, на которой используется огнестрельное оружие, чтобы избежать обоснованной паники среди населения, в памяти которого недавние теракты в Париже, Турции и других странах, где террористы стреляли по мирному населению из огнестрельного оружия?", - отметил Рауд.

Рауд также указал на неуместность использования огнестрельного оружия в непосредственной близости от обычных людей.

"Если стрельбу из пулемета в окрестностях бастиона еще как-то можно объяснить симуляцией боевых действий, то чем объяснить стрельбу, которую устроил один из участников игры уже после завершения ее активной фазы?", - добавил депутат.

Как выяснил корреспондент портала rus.err.ee в МВД, письмо поступило в ведомство 18 января. Ответ на него еще не составлен.