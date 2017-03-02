В Ида-Вирумаа обокрали ферму Мартина Репинского
Злоумышленник проник 22 февраля в офисное помещение на ферме "Конью" и украл дрель и стартовый пистолет. Ущерб составил 350 евро, сообщила Идаская префектура.
"Это делал человек, который явно знал в деталях, где что находится, как куда проникнуть и как камеры работают. Видимо, это кто-то из бывших работников или как-то связанных с фермой людей", - сказал Postimees владелец фермы, депутат Рийгикогу Мартин Репинский.
Он напомнил, что в декабре сменился почти весь персонал фермы, поэтому версия о ком-то из бывших работников кажется ему вполне праводподобной. Кроме того, отметил хозяин, злоумышленник наверняка знал, что именно этой ночью на ферме не будет никого из работников, хотя обычно кто-то там находится.
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